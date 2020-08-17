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Bir gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! 17 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum nedir?Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 06:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar sert düşüşle devam eden altın haftayı yükselişle kapatmıştı. Ağustos'un 3. haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 17 Ağustos 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

Bir gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! 17 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum nedir?Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Geçtiğimiz haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın çarşamba günü itibari ile tekrar ons fiyatındaki artışla fiyatları artmıştı. Geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli geçiren altının bu hafta ne olacağı merak ediliyor. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.
Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 17 Ağustos 2020 pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir çeyrek altın ne kadar? (17 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Dün güne yatay seviyeden başlayan çeyrek altın fiyatları, altının ons fiyatının hareketlenmesiyle tekrar dalgalandı.

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altına düşerek güne 1.941,78 lira seviyesinde kaldı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 757,97 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 740,95 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? UZMANINDAN ALTIN YORUMU!

Bir gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Merkez Bankasının likidite hamlesinden sonra altın fiyatları düşüşe geçmişti. Çarşamba gününde tekrar hareketlenmeler olarak altın fiyatları güncellendi. Peki Kapalıçarşı 17 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 460,10 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının geçtiğimiz haftaki kapanış fiyatı ile bu haftaki açılış fiyatında çok az bir düşüş oldu.

Altının ons fiyatındaki düşüşüne karşın dolar kurundaki düşüşle de dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 460,10 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 459,95 lira olarak belirlendi.

17 Ağustos 2020 bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını güne dikey yönde başladı. Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.173,00 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.086,00 lira oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla düşüşe devam ediyor 1.941,78 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor.


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