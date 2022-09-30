Bir gün deyip geçmeyin senelerinizi etkileyebilir! EYT'de herkes aynı soruyu soruyor: Ne zaman emekli olurum?

Türkiye'de yaklaşık 5-6 milyon kişi EYT sorununu yaşıyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar denen bu kişiler eğer yaş sınırları ortadan kalkarsa hemen emekli olacak. EYT'li vatandaşlar emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini ve yaş şartı aranmadan emekli olmayı talep ediyor.

EMEKLİLİKTE SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ!

Sigorta başlangıcı için her günün önemi var. Örneğin 1994 yılında başlayan bir sigortanız var. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse 5675 gün prim ödeme şartıyla 54 yaşınızı doldurduğunuz zaman emekli olabiliyorsunuz.

MEVCUT ŞARTLARDA NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000'e çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek.

Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022'de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşulunu Ağustos 2042'de yerine getirecek. Ağustos 2042'de prim koşulunu yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak.



