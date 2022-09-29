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EYT'de tarih belli oldu! AK Parti'den kritik açıklama: '2023'ten itibaren hayata geçecek'

29.09.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar var. EYT düzenlemesiyle ile ilgili zaman daralıyor. Milyonlarca kişi yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanırken EYT ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan kritik tarih geldi. İşte EYT son dakika haberinin detayları...

Son dakika: EYT bekleyen milyonlarca kişi için çalışmalar tamamlandı.Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de çalışmaların tamamlandığını Aralık ayında duyurucaklarını açıklamıştı. EYT'nin ne zaman yasalacağını araştıran vatandaşlar için AK Parti'den yeni açıklama geldi. Elitaş, EYT'nin 2022 yılı bitmeden yasalacağını ve 2023'ten itibaren hayata geçeceğini duyurdu.

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'EYT 2023'TEN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK'

Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek." değerlendirmesini yaptı.

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AK Parti'nin, hem geçmiş dönemdeki hakları teslim eden hem de daha önceki dönemlerde haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapan bir siyasi parti olduğunu belirten Elitaş, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili durum varsa bu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın bir hediyesi. Bunu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü. Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığı durumu ortaya çıkabilir. Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Elitaş EYT
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