Bir haftada binlerce kişi başvurup yaptı! Ehliyet için son günler, 7 bin 438 TL'ye yükselecek

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için son bir haftada 115 bin 135 kişi başvuruda bulundu. Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim Cuma günü sona erecek. Son bir haftada 115 bin 135 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvuruda bulundu ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hala eski tip ehliyet kullanıyor.

Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi! AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre, 31 Ekim 2025'te sona erecek.

Ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yenileme işlemi yapanların toplam sayısı ise 35 milyon 609 bin 477'ye ulaştı.

Eski tip ehliyetler, 31 Ekim'e kadar 15 TL ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 KASIM İTİBARIYLA 7 BİN 438 LİRA 60 KURUŞA YÜKSELECEK

1 Kasım itibarıyla ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

SON AY BAŞVURULAR ARTTI

Yenileme için son tarih yaklaşırken nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

Eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında 28'i itibarıyla 166 bin 338 başvuru alındı.

Son 7 günde ise 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi. Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi
