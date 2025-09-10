FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bir ilde şap alarmı! 69 köye giriş-çıkışları yasaklandı

Son günlerin gündemlerinden biri de hayvanlardan yaygın olan şap hastalığıydı. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili çok sayıda önlem aldı. Kastamonu'da ise hastalığın yeniden görülmesi üzerine komisyon acil toplantı kararı aldı. Toplantının ardından 69 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.

Bir ilde şap alarmı! 69 köye giriş-çıkışları yasaklandı

Kastamonu’nun Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 69 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.

Bir ilde şap alarmı! 69 köye giriş-çıkışları yasaklandı 1

ACİL TOPLANTIDILAR! KARAR ALINDI

Kastamonu'da bazı köylerde şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine İl Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu acil toplanarak karantina kararı aldı. Alınan kararla Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerine bağlı köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Bir ilde şap alarmı! 69 köye giriş-çıkışları yasaklandı 2

KARANTİNAYA ALINAN KÖYLER

Merkez ilçeye bağlı Dereköy, Kurt, Ömerli, Emirli, Kayalı, Hacıköy, Hacıbey, Elyakut, Etyemez, Alpagut, Karaş, Ortaboğaz, Bozoğlak, Oğul, Pehlivan, Bük, Hatipköy, Kovalca, İnceboğaz, Gökçekent, Kırcalar, Duruçay, Halaçlı, Alçıcılar, Kadıoğlu, Çavundur, Yukarı Batak, Aşağı Batak, Arız, Ahmetbey, Sarıömer, Koru, Hoca, Gömeç, Molla, Has, Eşen, Hacıilyas, Akdoğan, Hacıyusuf, Yürekveren, Halifekuyucağı, Halife, Aksinir, Numanlar, Taşlık, Subaşı, Gölköy, Emirler, Kurusaray, Küçüksu, Hacışaban, Başköy, Kasaba ve Kasabaörencik köyleri karantina altına alındı. Taşköprü ilçesinde Alibeşe, Abay, Çaycevher, Boyundurcak, Derebeysibey, Uzunkavak, Bekdemirekşi, Orta ve Ayvalı köylerinde de yasak uygulanmaya başladı. Devrekani ilçesinde ise Balabanlar, Habeşli, Sarıyonca ve Kanlıabat köyleri de karantina kapsamına dahil edildi. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatlar artmaya başladı 'Yok' yılı! 'Emanet deposunda veya evin altında duruyor'Fiyatlar artmaya başladı 'Yok' yılı! 'Emanet deposunda veya evin altında duruyor'
Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Anahtar Kelimeler:
karantina Şap hastalığı hayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Trump'a soğuk duş! Restoranda protesto edildi: "Özgür Filistin”

Trump'a soğuk duş! Restoranda protesto edildi: "Özgür Filistin”

Fiyatlar artmaya başladı 'Yok' yılı! 'Emanet deposunda veya evin altında duruyor'

Fiyatlar artmaya başladı 'Yok' yılı! 'Emanet deposunda veya evin altında duruyor'

Bir ilde şap alarmı! 69 köye giriş-çıkışları yasaklandı

Bir ilde şap alarmı! 69 köye giriş-çıkışları yasaklandı

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.