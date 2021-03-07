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Bir ili heyecanlandıran gelişme: Altın rezervi bulunan köyde çalışmalar 2022'de başlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2021 10:42 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın rezervinin 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı bildirildi. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, tespit edilen 2 bölgede ilk altın dökümüne 2022'de başlanmasının planlandığını ve yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti. Öte yandan bölgeden 1,5 milyar dolar değerinde altın çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Altın rezervi bulunan köyde çalışmalar 2022'de başlayacak

TMSF Başkanı Muhittin Gülal’ın Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın rezervi ile ilgili son açıklaması köy ve bölge halkının heyecanını ikiye katladı. Gülal, bölgede keşfedilen altının çıkarılmasına yönelik hazırlıklara başladıklarını ve en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Gülal'ın bu açıklamaları bölgede büyük sevinç yarattı. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı yaptığı açıklamada, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile çalışmaların hızlandırıldığını ve maden arama çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Tespit edilen 2 zonda, 2022 yılında ilk altın dökümüne başlamayı planladıklarını belirten Balcı, yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti.

‘YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK BİR ALTIN REZERVİNİ ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ’

Balcı, “Diyadin’de altın rezervi sondaj çalışmalarımıza başladık. Arama amaçlı sondaj çalışmalarımız bitti. Bu çalışmalar sonucunda Mollakara köyümüzde 2 tane zon tespit edildi. Burada bin kişilik bir istihdam hedeflemekteyiz. Bu tespit edilen 2 zonda yaklaşık 10 yıllık bir planlama yapıyoruz. Bunu da düşündüğümüzde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir altın rezervini çıkarmayı planlıyoruz. Sayın Valimiz Osman Varol’un başkanlığında yaptığımız çalışmalarla mayıs ayında temel atmayı düşünüyoruz. 2022 yılında da altın dökümüne inşallah başlayacağız. Biz Diyadin olarak hazır bir şekilde bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızla büyük bir heyecanla Koza Altın İşletmeleri’ni Diyadin’e bekliyoruz" dedi.

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‘300 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM YAPILACAK’

Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi de son yapılan açıklamanın ardından hem köy hem bölge halkında heyecanın daha da arttığını dile getirerek, “Köylülerimiz ve bölge halkı olarak çok sevinçliyiz. Çünkü bizim köyümüze, ilçemize, ilimize çok büyük bir yatırım yapılacak. TMSF Başkanı Muhittin Gülal’ın açıklamasına göre, 300 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Bu ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı olacak. Nisan ve mayıs aylarında temel atılıp altyapı çalışmaları başlayacak. Daha önce 500 kişilik bir istihdam denildi. Ama şimdi bin kişilik bir istihdam yapılacak. Bu hepimiz için çok faydalı olacak. Bunun yanında ilçemizde altın madeni dışında mermer, termal su, seralar gibi kaynaklarımızda var. Bugüne kadar bölgemize bu denli büyük bir yatırım yapılmamıştı. Bu yüzden burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Muhittin Gülal’a çok teşekkür ederiz. Bu tespit edilen maden ve yapılacak yatırım ülkemiz için çok faydalı olacak" diye konuştu.

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‘KÖY HALKI VE BÖLGE İNSANI OLARAK ÇOK MUTLUYUZ’

Köylülerden Zeynel Abidin Çiftçi ise bölgenin yeraltı kaynakları ile önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, “Öncelikle Allah devletimiz ve milletimizin yardımcısı olsun. Bizim köyde tespit edilen rezerv çok fazla. Ama memleketimizde bulunan diğer rezervler de çok fazladır. Bu bölgede bulunan mermer, termal su gibi diğer kaynakların da değerlendirilmesini istiyoruz. Biz şu anda köy halkı ve bölge insanı olarak çok mutluyuz. Burada bin işçi çalışacak. Bu da Türkiye’nin bin ailesinin ekmek yemesi demek. Çok güzel bir şey. Herkes çok mutlu ve bunu dört gözle bekliyor. İnşallah Allah devletimize ve milletimize yardım eder ve herkes buranın faydasını görür" dedi.

‘BATI’YA ÇALIŞMAK İÇİN GİTMEK ZORUNDA KALMIŞTIM’

Altın rezervinin tespit edildiği bölgeyi at sırtında gezen köylülerden Mehmet Hanifi Çiftçi ile gençlerden Deniz Karakuş da mutlu olduklarını belirtirken bir diğer köylü Nihat Çifti ise zamanında işsizlik yüzünden Batı’ya göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tabi ki halkımız ve memleketimiz için çok güzel bir yatırım ve çalışma. Gençlerimizin iş sahibi olması için çok güzel bir gelişme. Bu yüzden gayet memnun ve sevinçliyiz. 1992 yılında memleketimizde iş imkanı olmadığı için ben batıya çalışmak için gitmek zorunda kalmıştım. Keşke o zaman da olsaydı Batı’ya gitmeseydik. Ama şimdi olması da hem gençler hem de bizler için çok güzel olacak. İnşallah memleketimize ülkemize hayırlı olur. Tek temennimiz hep birlikte kardeşçe bu imkanlardan faydalanmak."

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
cengiz insaata verin onlar cikarsin
3 sene sonra ektığınız cıkmayıp sularınızdan zehır cıkınca asıl mutluluğu o zaman yaşatacaksın diyadinli kardeşim
Merak etmeyin yarın birgün birilerine peşkeş çekilir. tıpkı bergama ve erzincan’da olduğu gibi.
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