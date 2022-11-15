Bir kentte bugün başladı, ekipler tek tek durdurdu! 1 Aralık'ta 81 ilde uygulanacak, 1152 TL cezası var...

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği tarih geldi çattı. 15 Nisan'a kadar sürecek olan şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması bugün Bolu'da başladı. Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması, Bolu Valiliğince 15 Kasım'a alınmıştı.

Bolu'da kış mevsimi içerisinde düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla 15 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek olan zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı.

TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERİNİ ARTIRDI

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet yolları ve otoyolların kapsam dışında bırakıldığı uygulama kapsamında kent genelindeki kara yollarında denetimlerini artırdı.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikalara işçi taşıyan servisleri denetleyen ekipler, araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti.

Ekipler, kurallara uygun olmayan ve henüz kış lastiği takmayan sürücüleri eksiklikleri gidermeleri konusunda uyardı.

KAR LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunluluk kapsamında uygulamaya uymayan araç sahiplerine 1152 TL'lik ceza kesiliyor.

KIŞ LASTİĞİ TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.





