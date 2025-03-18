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Bir kez daha rekor kırdı! Bir banka daha altın için fiyat tahminini revize etti!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
18.03.2025 17:44
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Altındaki hareketlenme gündem olurken ANZ Bank, altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Altın, yılbaşından bu yana 14 kez rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarında son durum! Gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi?

Bir kez daha rekor kırdı! Bir banka daha altın için fiyat tahminini revize etti!

ANZ Bank, altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önümüzdeki 3 ay için altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 100 dolara, 6 ay için ise 3 bin 200 dolara yükseltti.

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REKOR KIRDI!

CNBC-E haberine göre, Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bugün yeniden 3 bin 15 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. ANZ, raporunda “Jeopolitik ve ticaret gerilimlerindeki artış, gevşeyen para politikaları ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi faktörlerin etkisiyle altın konusundaki iyimser görüşümüzü koruyoruz” denildi.

HAFTANIN-ILK-GUNUNDE-ALTIN-FIYAT

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Altın, yılbaşından bu yana yüzde 14’ten fazla değer kazandı ve 14 kez rekor seviyeye ulaştı.
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111.030,00
% 0.95
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18:12
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% 0.95
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Yarım Altın
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17:57
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23.275,44
% 0.95
17:57
Cumhuriyet Altını
23.910,00
24.271,00
% 4.32
16:45
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gram altın Altın altın fiyatı
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