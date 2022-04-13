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Bir kişinin yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira oldu

13.04.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 13 bin 446 lira olarak hesaplandı.

Bir kişinin yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira oldu

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK'in Mart 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 945 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 184 lira olarak belirlendi.

Geçen ay, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 13 bin 446 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 713 lira oldu.

"ENFLASYON FARKI AYLIK OLARAK MAAŞLARA YANSITILMALI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ortaya çıkan verilerin enflasyonun artış hızını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rakamlara bakıldığında memurlarımızın alım gücü de aynı oranda düşmüştür. Aradan altı ay geçtikten sonra ödenecek enflasyon farkı şu anda yaşanmakta olan erimeyi telafi etmemekte, sadece dönemsel bir telafiyi içermektedir. Dolayısıyla, bu dönemlerde enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi yönünde olumlu bir adım olacak, alım gücünün korunmasını sağlayacak ve memurlarımızın bir nebze olsun nefes almasına katkıda bulunacaktır." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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