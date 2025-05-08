Bir meslek grubuna daha hak tanınacak! Yeşil pasaport için kanun teklifi Meclis'te...

Yurt dışı seyahatlerde ayrıcalık sağlayan yeşil pasaport için yeni karar meclise sunuldu. Belirli koşulları karşılayan devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatlara tanınan bu hak için şimdi bir başka meslek grubuna daha tanınabilir.
Sözcü'nün haberine göre, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan teklif, meslek mensuplarının uluslararası seyahatlerde karşılaştığı vize engellerini kaldırmayı hedefliyor.
Teklif, muhasebecilerin ve mali müşavirlerin uluslararası toplantılara katılımını kolaylaştırmayı ve yurt dışı mesleki faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi kritik görevler yürütüyor. Bu görevlerin uluslararası alanda etkin bir şekilde yerine getirilmesi için sıkça yurt dışı seyahat gerekiyor. Yeşil pasaport, vize süreçlerini ortadan kaldırarak bu faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini sağlayacak.
İçişleri Komisyonu’na gönderilen kanun teklifi, yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifin yasalaşması halinde, 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip muhasebeciler ve mali müşavirler yeşil pasaport hakkına kavuşacak.
Yeşil pasaport, aşağıda sayılan görevlerde bulunmuş kişilere ve ailelerine verilebilir:
TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,
Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurları,
1,2 ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurları,
Kadrosu olmadan çalışıp emeklilik kesintileri 1,2 ve 3. derece üzerinden alınan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları,
İl, ilçe ve 1. kademe belde belediye başkanları,
Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları,
Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanları,
Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlar,
Yukarıda saydığımız şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar yeşil pasaport düzenlenebilir.
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