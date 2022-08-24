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Bir promosyon haberi daha! 16 bin 100 lira...

24.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka promosyonlarıyla her geçen gün artarken, bir yeni gelişme yaşandı. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye şirketinin 715 personelini kapsayan 4 yıllık promosyon ücreti, 4 kat artarak 16 bin 100 liraya çıktı.

Bir promosyon haberi daha! 16 bin 100 lira...

Akdeniz Belediyesi, başka bir banka ile şirket personelinin promosyon ücretlerinde yeni bir anlaşma sağladı. Belediye konferans salonunda, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Sözkesen, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve banka yetkililerinin katıldığı ihale sonunda, belediye şirketinde çalışan 715 personelin 4 yıllık yeni promosyon ücreti 16 bin 100 lira olarak belirlendi.

ÖNCEKİ PROMOSYONA GÖRE 4 KAT ARTTI

Geçen haziran ayında, başka bir banka ile yapılan 4 yıllık promosyon sözleşmesinde ise bu ücret 4 bin lira olarak belirlenmişti. Böylelikle 4 kat artan yeni promosyon ödemesi, belediye şirket işçilerinin hesaplarına gelecek ayki maaş ödemesi ile birlikte, 15-20 Eylül tarihleri arasında tek seferde yatırılacak.

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“İŞÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da belediyenin şirket personelini kapsayan yeni promosyon sözleşmesi hakkında yaptığı değerlendirmede, “Belediyemiz şirketinde çalışan 715 personelimiz için imzaladığımız yeni sözleşme hayırlı uğurlu olsun. Daha önce imzaladığımız sözleşme feshedildi, günün koşullarına uygun olarak yapılan yeni ihale sonucunda bu ücret 16 bin 100 liraya kadar çıktı. İşçilerimizin yüzünü güldüren yeni ihale ve sözleşmenin imzalanması sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon Mersin
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