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Bir şirket daha evden çalışmayı kalıcı hale getirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2021 13:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı evden çalışmayı kalıcı haline getiren şirketler arasına sigorta şirketi Allianz'da katıldı. Şirketin yaptığı açıklamada, 18 Aralık itibari ile tüm çalışanları evden çalışmaya devam edecek.

Bir şirket daha evden çalışmayı kalıcı hale getirdi

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, 18 Aralık’ta tüm çalışanlarına duyurduğu yeni çalışma modeliyle kalıcı olarak evden çalışmaya geçtiğini duyurdu. Böylece, saha ekibi haftada 1 gün evde, diğer günler sahada olacak, çağrı merkezinde görev yapan müşteri ilişkileri temsilcileri ise haftanın 5 günü evden çalışacak. Diğer çalışanlar ise haftanın 2 günü ofise gelerek, kalan günlerde evden çalışmaya devam edecek.
Koronavirüs sürecinde iş yaşamının devamlılığında 'esnek çalışma modeli' öne çıkarken Allianz Türkiye, çalışanlarından aldığı geri bildirimlerle yeni çalışma modelini pandemiden sonra hayata geçirmeye hazırlandığı ve evden çalışmayı kalıcı hale getirdiğini açıkladı.

YENİ MODEL PANDEMİ SONRASI HAYATA GEÇECEK

Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, yeni modelin ‘Burası Allianz, Burada Hayat Bambaşka!’ (B.A.B.H.B!) sloganı ile çalışanlarına tanıtıldığını söyleyerek, “Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan Allianz ailesi, çalışma disiplinlerine göre ‘Satış, Satış Dışı ve Çağrı Merkezi’ olacak şekilde üç kategoride yeni çalışma modeline geçecek. Yeni modelde saha ekibi haftada 1 gün evde, diğer günler sahada görevlerine devam ederken, çağrı merkezinde görev yapan müşteri ilişkileri temsilcileri ise haftanın 5 günü evden çalışacak. Diğer çalışanlar ise haftanın 2 günü ofise gelerek, kalan günlerde evden çalışacak” diye konuştu.

OCAK’TA EV OFİSİ DESTEĞİ SUNULMAYA BAŞLADI

Pandemi bitene kadar gönüllülük esaslı sahaya çıkan satış ekipleri dışında tüm çalışma arkadaşlarının 5 gün evden çalıştığını belirten Özel, “Yeni model pandemi sonrası devreye alınacak. Ancak Ocak 2021 itibarıyla ev ofisi destek paketini çalışma arkadaşlarımıza sunmaya başladık. Pandemi koşullarında evden çalışma sürecinde ortaya çıkan, evde ergonomiyi desteklemek üzere sunulan tek seferlik ‘ev-ofisi kurulum’ ödemesi ve aylık rutin ev giderleri ödemesi ile ofis sandalyesi, internet paketi, cep telefonu, laptop, ekran, mouse, klavye gibi ekipmanlarla çalışanlarımıza destek vereceğiz” dedi.

MODEL; ‘ESNEKLİK’, ‘VERİMLİLİK’, ‘İYİ OLMA’ VE ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ ÜZERİNE KURULDU

Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle geçiş yaptıkları evden çalışma modelinde ortaya çıkan ihtiyaçları dikkate alarak atölye çalışmaları düzenlediklerini aktaran Özel, “Bu konuda 9 bin 500’ün üzerinde global çalışanın katıldığı anket düzenlendi. Yeni modelimize çalışma arkadaşlarımızı dinleyerek ve bu çalışmalarda çıkan sonuçları, talepleri ve geri bildirimleri tek tek ele alarak şekil verdik” ifadelerini kullandı.
Özel, modelin ‘esneklik’, ‘verimlilik, ‘iyi olma’ ve ‘sürdürülebilirlik’ temelleri üzerine kurgulandığının altını çizerek, “Esnek çalışma modelini daha da esnetiyor ve esnek çalışma günlerimizi artırıyoruz. Lojistik süreçlerle ya da trafikte geçen zamanı azaltıyor, kendimize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayırıyoruz. Toplantısız gün ve saatler uygulamamızla çalışma saatlerimizi verimlileştiriyoruz. İyi olma ve sürdürülebilirlikle ise çalışma arkadaşlarımızın evlerinde hem ergonomik anlamda rahat olmaları için gerekli fiziksel desteği sağlıyor hem de mental sağlıklarını gözetecek bir mental sağlık programını uyguluyoruz. Gelecek nesillere bırakılacak çalışma disiplinlerini hayata geçirmek tüm icra kurulu liderlerimizi ve insan kaynakları ekibimizi çok heyecanlandırıyor. İş hayatının önümüzdeki yıllarda da birçok değişime açık olduğunun farkındayız. Bu noktada yeni modelimizi yeni trendlere, beklentilere ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirerek, değişimi ve dönüşümü İK süreçlerimizin merkezine koymaya devam edeceğiz” dedi.

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