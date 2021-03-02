Bir şirket daha evden çalışmayı kalıcı hale getirdi

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, 18 Aralık’ta tüm çalışanlarına duyurduğu yeni çalışma modeliyle kalıcı olarak evden çalışmaya geçtiğini duyurdu. Böylece, saha ekibi haftada 1 gün evde, diğer günler sahada olacak, çağrı merkezinde görev yapan müşteri ilişkileri temsilcileri ise haftanın 5 günü evden çalışacak. Diğer çalışanlar ise haftanın 2 günü ofise gelerek, kalan günlerde evden çalışmaya devam edecek.

Koronavirüs sürecinde iş yaşamının devamlılığında 'esnek çalışma modeli' öne çıkarken Allianz Türkiye, çalışanlarından aldığı geri bildirimlerle yeni çalışma modelini pandemiden sonra hayata geçirmeye hazırlandığı ve evden çalışmayı kalıcı hale getirdiğini açıkladı.

YENİ MODEL PANDEMİ SONRASI HAYATA GEÇECEK

Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, yeni modelin ‘Burası Allianz, Burada Hayat Bambaşka!’ (B.A.B.H.B!) sloganı ile çalışanlarına tanıtıldığını söyleyerek, “Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan Allianz ailesi, çalışma disiplinlerine göre ‘Satış, Satış Dışı ve Çağrı Merkezi’ olacak şekilde üç kategoride yeni çalışma modeline geçecek. Yeni modelde saha ekibi haftada 1 gün evde, diğer günler sahada görevlerine devam ederken, çağrı merkezinde görev yapan müşteri ilişkileri temsilcileri ise haftanın 5 günü evden çalışacak. Diğer çalışanlar ise haftanın 2 günü ofise gelerek, kalan günlerde evden çalışacak” diye konuştu.