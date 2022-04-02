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Bir tanesinin fiyatı dudak uçuklattı! Erik tezgaha indi

02.04.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının ev sevilen meyvelerinden olan erik tezgaha indi. Ancak bir tanesinin fiyatı şu anda dudak uçuklatıyor. Kocaeli'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların yaz meyvesi arayışı başlarken içerisinde 10 adet erik bulunan paketler 100TL'den satılıyor. İthal karpuzlar ise kilosu 20 TL'den satışta. Eriğin fiyatının ne zaman düşeceği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şu anda erken hasat olan eriklerin fiyatının bollaşmaya başladıkça fiyatının düşeceği belirtiliyor.

Bir tanesinin fiyatı dudak uçuklattı! Erik tezgaha indi

Sıcaklıkların artmasıyla beraber yazın en çok tercih edilen meyvelerinden olan erik, tezgahlarda görücüye çıkmaya başladı. Erken hasat erik, paket halinde satışa sunuluyor. Ancak paketin içinde bulunan bir adet eriğin fiyatı dudak uçuklattı. Şimdi eriğin fiyatının ne zaman düşeceği merak ediliyor.

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İŞTE ERİĞİN FİYATI

Her bir paketin içerisinde 10 adet bulunan eriğin fiyatı ise 100 TL. Öte yandan yazın vazgeçilmez meyvelerinden karpuz da az miktarda görülmeye başlanan bir diğer meyve oldu. Yerli karpuz hasadının başlamamasından dolayı ithal olarak gelen ürünlerin de satışına başlandı. Karpuzun şu andaki kilosu, 18 ila 20 TL arası değişiklik gösteriyor.

"1.5 AY ÖNCESİNE KADAR 3 TANESİ 100 TL'DEN SATILIYORDU"

Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Çınar, “Eriklerin şu an paketini 100 TL’ye satıyoruz. Yavaş yavaş bollanıyor. 1.5 ay öncesine kadar 3 tanesini 100 TL’ye satıyorduk. Kilogram olarak 1 kilosu 1250 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Fakat şu an paket olarak satıldığı için paketi 100 TL. Kıt ve iklim şartından önce olmasından dolayı şu an fiyatlar yüksek. Zaman olarak erik için şu an erken. 10 -15 gün içerisinde daha bol olmaya başlar” şeklinde konuştu.

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"KARPUZ ŞU ANDA İRAN TARAFINDAN GELİYOR"

Yerli karpuzun başlamadığını ve ithal karpuzları satışa çıkarmaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Çıkar, “Karpuz şu anda İran tarafından geliyor. Yerli karpuzumuz daha başlamadı. Fiyat olarak şu an yüksek, kilosu 18 ila 20 TL arası değişiyor. Biraz pahalı bir fiyat bu, bu sene her şey gibi karpuz da biraz pahalılaştı” dedi. (İHA)

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Kocaeli
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