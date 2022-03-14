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Bir ülke daha yağ ve buğday ihracatını yasakladı

14.03.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gıda tedarikine ilişkin endişeler ülkeleri önlem almaya itti. Son olarak Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un gıda tüketim ürünlerinin ihracatına dair talimat doğrultusunda yağ, şeker ve buğday ihracatını yasaklama kararı aldı.

Bir ülke daha yağ ve buğday ihracatını yasakladı

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gıda ürünleri tedarikinde yaşanan aksaklıklar ülkeleri gıda ihracatını kısıtlama yönüne sevk etti. Cezayir de yağ, şeker ve buğdayda ihracatı yasaklama kararı aldı.

Cezayir'de yağ, şeker ve buğday ürünlerine ihracat yasağı getirildiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un gıda tüketim ürünlerinin ihracatına dair talimat verdiği belirtildi.

Tebbun'un yağ, şeker, buğday ve türevleri gibi gıda ürünlerine ihracat yasağı talimatı verdiği aktarılan açıklamada, Adalet Bakanının da yerli olarak üretilmeyen söz konusu maddelerin ihracatını suç gören bir yasa taslağını oluşturmakla görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, devletin stratejik stoklarının tedarikçisi çiftçilere yönelik birtakım teşviklere işaret edildi.

2022 SONUNA KADAR YETERLİ

Cezayir Tarım Bakanı Abdulhafız Heni, birkaç gün önce Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl ürünlerinde olabilecek endişeler üzerine ülkesindeki tahıl stoklarının 2022 yılının sonuna kadar yeterli olduğunu ifade etmişti.

Yaklaşık 1,3 milyon ton buğday üretimine sahip Cezayir'in, yıllık 9-12 milyon ton buğday tükettiği belirtiliyor.

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