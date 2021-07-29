Birçok vatandaş bu haktan haberdar değil! ÖTV ödemeden araç satın almak için...

Engel durumu olan kişilerin araç alım işlemlerinde ÖTV muafiyet hakkı tanınır ve bu hak yasalar tarafından güvence altında tutulur. ÖTV'den muaf olarak araç satın alabilmek için aranan kriterler bireylerin ortopedik rahatsızlıkları, genel sağlık problemleri, zihinsel ve ruhsal durumlarına göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla ÖTV muafiyeti konusu bireylerin özel sağlık durumları ve engel oranları göz önünde bulundurularak iki farklı grup şeklinde ele alınır.

ÖTV ÖDEMEDEN ARAÇ ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyen bireylerin mutlaka yeni ehliyet ve heyet raporuna sahip olmaları gerekir. Bu iki unsurdan herhangi birinin var olmaması durumunda ÖTV muafiyetinden faydalanmak mümkün değildir.

%40 ve üzeri engelli bireylerin ÖTV ödemeden araç alımı hakkında temel bilgiler şunlardır: