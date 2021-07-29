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Birçok vatandaş bu haktan haberdar değil! ÖTV ödemeden araç satın almak için...

29.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli hastalıklar, rahatsızlıklar ve problemlerden dolayı özel bir duruma sahip olan bireylerin araç alımı ve kullanımına yönelik süreçleri diğer bireylere nazaran daha farklı şekilde işler. Dolayısıyla özel gereksinimli kişilerin araç alımı hususundaki vergilendirme yönetmeliklerinde de bazı farklılıkların mevcut olduğu görülür.

Birçok vatandaş bu haktan haberdar değil! ÖTV ödemeden araç satın almak için...

Engel durumu olan kişilerin araç alım işlemlerinde ÖTV muafiyet hakkı tanınır ve bu hak yasalar tarafından güvence altında tutulur. ÖTV'den muaf olarak araç satın alabilmek için aranan kriterler bireylerin ortopedik rahatsızlıkları, genel sağlık problemleri, zihinsel ve ruhsal durumlarına göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla ÖTV muafiyeti konusu bireylerin özel sağlık durumları ve engel oranları göz önünde bulundurularak iki farklı grup şeklinde ele alınır.

ÖTV ÖDEMEDEN ARAÇ ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyen bireylerin mutlaka yeni ehliyet ve heyet raporuna sahip olmaları gerekir. Bu iki unsurdan herhangi birinin var olmaması durumunda ÖTV muafiyetinden faydalanmak mümkün değildir.

%40 ve üzeri engelli bireylerin ÖTV ödemeden araç alımı hakkında temel bilgiler şunlardır:

  • %40 ve üzeri engelli araç alımı söz konusu olduğunda heyet raporundaki engel oranından ziyade bireyin normal araç kullanımında sorun teşkil edebilecek durumlardan yola çıkılarak araç kullanımı için gereksinim duyulan özel aksamlara dikkat edilir.
  • Bireylerin özel tertibatlı araç kullanabilmeleri için heyet raporunun arka kısmında yer alan açıklama bölümünde "Bu kişi normal araç kullanmaya elverişli değildir, özel tertibatlı araç kullanabilir." şeklinde bir yazı yer almalıdır.
  • Bireyin engeline yönelik çeşitli aksamları içerisinde barındıran özel nitelikteki araçların başkaları tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır.

  • %90 ve üzerinde engelli olan bireylerin ÖTV ödemeden araç alımı hakkında temel bilgiler şunlardır:

  • Engel raporu %90 ve üzerinde olan bireylerin ÖTV ödemeden araç alımında ortopedik, göz ve iç hastalıkları gibi genel hastalıkların bütününe bakılmakla birlikte aynı zamanda zihinsel ve psikolojik rahatsızlıklar da değerlendirme altına alınır.
  • Bireylerin imzası ya da noterden alınan vekalet ile araç alımı gerçekleştirilebilir. (Zihinsel ya da psikolojik rahatsızlıkları bulunan bireylerin imza yetkileri olmadığı için mahkemeden vasi kararı ve araç alımına yönelik izin kararı çıkarmaları gerekir.)
  • Araç alım işlemi gerçekleştirildikten sonra bu aracı kişinin kendisi ve yakın akrabaları (3. dereceye kadar) kullanabilir. Ruhsatlarda da "Aracı 3. dereceye kadar kan bağı olan herkes kullanabilir." şeklinde bir ibare bulunur.
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