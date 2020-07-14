Birçok vatandaş bu haktan habersiz! Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...

2020 yılı itibariyle 2.324 TL olarak tespit edilen asgari ücret maalesef hala açlık sınırının altında bir tutar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelir karşısında gıdadan eğitime, ev kirasından faturalara kadar daha adını sayamadığımız birçok gider bulunuyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların bu işin içinden çıkması imkânsız görünüyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE VERİLEN EK YARDIMLAR NELERDİR?

Ailede bulunan kişi sayısı ve çalışanların gelirlerine göre birtakım ek yardımlardan faydalanma imkânı doğuyor. Belli başlı öne çıkan ek yardımları şu şekilde sayabiliriz:

Gıda Yardımı

Birçok belediyenin ve devletin belli kurumlarının maddi sıkıntılar içindeki asgari ücretlilere ve diğer zor durumdaki vatandaşlara sağladığı bu hizmetle belediyeler ve devlet kurumları, anlaştıkları marketler aracılığıyla gıda desteği sağlıyor. Bu ek yardımlardan faydalanmak isteyen asgari ücretliler bu kurumların sosyal yardım birimlerine bizzat giderek başvurularını yapıyor. Kriterlere uygun olanlar aylık bir şekilde gıda yardımından yararlanabiliyor.

Kira Yardımı

Kira yardımı da asgari ücretli vatandaşların yararlanabileceği ek yardımlar arasında bulunuyor. Kirasını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların asgari ücretli olduklarını belgeleyerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, belediyelerin yardım masalarına ve kaymakamlıkların içinde bulunan SYDV’lere başvurabiliyorlar.