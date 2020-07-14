Birçok vatandaş bu haktan habersiz! Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...

2020 yılı itibariyle 2.324 TL olarak tespit edilen asgari ücret maalesef hala açlık sınırının altında bir tutar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelir karşısında gıdadan eğitime, ev kirasından faturalara kadar daha adını sayamadığımız birçok gider bulunuyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların bu işin içinden çıkması imkânsız görünüyor.
Ailede bulunan kişi sayısı ve çalışanların gelirlerine göre birtakım ek yardımlardan faydalanma imkânı doğuyor. Belli başlı öne çıkan ek yardımları şu şekilde sayabiliriz:
Birçok belediyenin ve devletin belli kurumlarının maddi sıkıntılar içindeki asgari ücretlilere ve diğer zor durumdaki vatandaşlara sağladığı bu hizmetle belediyeler ve devlet kurumları, anlaştıkları marketler aracılığıyla gıda desteği sağlıyor. Bu ek yardımlardan faydalanmak isteyen asgari ücretliler bu kurumların sosyal yardım birimlerine bizzat giderek başvurularını yapıyor. Kriterlere uygun olanlar aylık bir şekilde gıda yardımından yararlanabiliyor.
Kira yardımı da asgari ücretli vatandaşların yararlanabileceği ek yardımlar arasında bulunuyor. Kirasını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların asgari ücretli olduklarını belgeleyerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, belediyelerin yardım masalarına ve kaymakamlıkların içinde bulunan SYDV’lere başvurabiliyorlar.
Dar gelirli vatandaşların faydalanması için geçtiğimiz yıl hayata geçirilen uygulama sayesinde asgari ücretli vatandaşlara bir fırsat daha sağlanmış oldu. Bu uygulama ile maddi olarak zor durumda bulunan yurttaşların elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için de bizzat SYDV’lere giderek başvuru yapılıyor. Şartları sağlayan ailelerin elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor.
Henüz daha yasalaşmamış olmasına rağmen asgari ücretli vatandaşlar için can suyu niteliğine sahip olacağı çok açık olan ikramiyeler için çalışmalar sürdürülüyor. Asgari ücretli vatandaşlara, ödemiş oldukları vergilerin bir kısmını geri iade etmeyi sağlayacak düzenleme ile üçer aylık dönemler itibariyle her bir asgari ücretliye 1.289 TL ikramiye ödemesi yapılması gündemde.
Salgın hastalık sürecinde işe gidemeyen asgari ücretli vatandaşlar için kısa süreli çalışma ödeneği hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde asgari ücretli olarak çalışan vatandaşların maaşlarının 1.462 TL'lik kısmını devlet ödeyecek. Ancak bu imkandan faydalanabilmek için en son çalışılan iş yerinde 120 günlük ve son üç yıl içerisinde ise 600 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum