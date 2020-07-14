FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Birçok vatandaş bu haktan habersiz! Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...

Birçok vatandaş bu haktan habersiz! Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Asgari ücretle çalışan ve hayatını idame ettirmeye çabalayan vatandaşlar açlık sınırının altında maaş alıyor. Son yaşanan ve halen devam eden salgın hastalık sebebiyle daha da zor duruma düşen asgari ücretli yurttaşlar bir yerlerden ek bir gelir veya yardım bulmaya çalışıyor. Peki, devletin bu konuda asgari ücretli vatandaşlara herhangi bir ek yardımı söz konusu mu? Söz konusu ise nelerdir?

Birçok vatandaş bu haktan habersiz! Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...

2020 yılı itibariyle 2.324 TL olarak tespit edilen asgari ücret maalesef hala açlık sınırının altında bir tutar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelir karşısında gıdadan eğitime, ev kirasından faturalara kadar daha adını sayamadığımız birçok gider bulunuyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların bu işin içinden çıkması imkânsız görünüyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE VERİLEN EK YARDIMLAR NELERDİR?

Ailede bulunan kişi sayısı ve çalışanların gelirlerine göre birtakım ek yardımlardan faydalanma imkânı doğuyor. Belli başlı öne çıkan ek yardımları şu şekilde sayabiliriz:

Gıda Yardımı

Birçok belediyenin ve devletin belli kurumlarının maddi sıkıntılar içindeki asgari ücretlilere ve diğer zor durumdaki vatandaşlara sağladığı bu hizmetle belediyeler ve devlet kurumları, anlaştıkları marketler aracılığıyla gıda desteği sağlıyor. Bu ek yardımlardan faydalanmak isteyen asgari ücretliler bu kurumların sosyal yardım birimlerine bizzat giderek başvurularını yapıyor. Kriterlere uygun olanlar aylık bir şekilde gıda yardımından yararlanabiliyor.

Kira Yardımı

Kira yardımı da asgari ücretli vatandaşların yararlanabileceği ek yardımlar arasında bulunuyor. Kirasını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların asgari ücretli olduklarını belgeleyerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, belediyelerin yardım masalarına ve kaymakamlıkların içinde bulunan SYDV’lere başvurabiliyorlar.

Elektrik Faturası Yardımı

Dar gelirli vatandaşların faydalanması için geçtiğimiz yıl hayata geçirilen uygulama sayesinde asgari ücretli vatandaşlara bir fırsat daha sağlanmış oldu. Bu uygulama ile maddi olarak zor durumda bulunan yurttaşların elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için de bizzat SYDV’lere giderek başvuru yapılıyor. Şartları sağlayan ailelerin elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

Ek Ödeme ve İkramiyeler

Henüz daha yasalaşmamış olmasına rağmen asgari ücretli vatandaşlar için can suyu niteliğine sahip olacağı çok açık olan ikramiyeler için çalışmalar sürdürülüyor. Asgari ücretli vatandaşlara, ödemiş oldukları vergilerin bir kısmını geri iade etmeyi sağlayacak düzenleme ile üçer aylık dönemler itibariyle her bir asgari ücretliye 1.289 TL ikramiye ödemesi yapılması gündemde.

Kısa Süreli Çalışma Ödeneği

Salgın hastalık sürecinde işe gidemeyen asgari ücretli vatandaşlar için kısa süreli çalışma ödeneği hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde asgari ücretli olarak çalışan vatandaşların maaşlarının 1.462 TL'lik kısmını devlet ödeyecek. Ancak bu imkandan faydalanabilmek için en son çalışılan iş yerinde 120 günlük ve son üç yıl içerisinde ise 600 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...

SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...

Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi

Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman sanayiciler ekonomide hızlı toparlanma beklemiyor

Alman sanayiciler ekonomide hızlı toparlanma beklemiyor

Altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Son dakika: SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası

SPK ceza yağdırdı! Tam 16,7 milyon TL...

Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi

Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

Analog Devices Türk CEO'nun yönettiği Maxim'i yaklaşık 21 milyar dolara satın aldı

21 milyar dolara satıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.