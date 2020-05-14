Birer birer gönderiliyor! Aracınızın borcu çıkabilir... Kontrol etmek için...

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EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), köprü ve otoyollarda bitmek bilmeyen uzun kuyrukları adeta yarıp geçen bir sistem olarak karşımıza çıkar. Trafik sorununa büyük ölçüde çözüm üreten HGS etiketleri, PTT ve anlaşmalı olan bankalar üzerinden alınır ya da doldurulur. Kişilerin etiketinde yeterli bakiye bulunmaması veya HGS etiketi olmadan geçiş yapması halinde sürücülere ceza yazılır.

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Köprüler ve otoyollarda hızlı bir şekilde geçiş yapılmasına olanak vermek amacıyla HGS cihazları geliştirilmiştir. HGS, radyo frekanslarıyla geçiş ücretinin tahsil edilmesine imkan tanıyan teknolojik bir sistemdir. Türkiye'de bulunan köprü ve otoyollarda geçerli olan HGS ile geçmişte biletli gişelerde yaşanılan gecikmeler ve aksamalar önlemektedir.

Vatandaşların HGS cihazlarını kullanarak biletsiz ve temassız bir şekilde geçişlerini yapmaları için kayıt oluşturmaları gerekir. Oluşturulan kayıt üzerinden PTT ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla HGS cihazlarına bakiye yüklenmelidir. Sürücülerin araçlarında HGS cihazının bulunmaması ya da yetersiz bakiyeyle yapılan geçişler, kaçak geçiş olarak kabul edilir ve kişilere trafik cezası kesilir. HGS geçiş ihlalinde kesilen cezalar nasıl sorgulanır? İşte, HGS ceza sorgulamasına ilişkin merak edilen detaylar...

HGS CEZA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Uygunsuz HGS geçişlerinde aracın plakasına idari para cezası kesilir. Sürücülerin adına kesilen idari para cezaları ikamet adreslerine gönderilir. İkamet adreslerine gönderilmesinden önce vatandaşlar online olarak HGS cezalarını öğrenebilirler. e-Devlet kapısı, Karayolları Genel Müdürlüğü "geçiş ihlal sorgulama" sayfası, müşteri merkezi üzerinden plaka ve sürücü ismiyle sorgulama yapılmaktadır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN SORGULAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bünyesindeki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan "Geçiş İhlal Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama kolaylıkla yapılır.

Açılan ekran üzerinden geçiş ihlaline ilişkin sorgulama yapmak adına plaka ve güvenlik numaralarının ilgili boşluklara eklenmesi gerekir.
Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak boşluklara girilmesinden sonra "sorgula" yazısına basılmalıdır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

Kamusal işlemleri tek bir çatı altında toplayan e-Devlet kapısı üzerinden HGS cezası sorgulaması yapılmasına imkan tanınır. PTT Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden HGS cezalarına ilişkin bilgiler öğrenilir.

Açılan ekran üzerinden ilk adımda kişilerin "kimliğimi şimdi doğrula" sekmesine basması yeterli olur.
e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi aracılığıyla kişilerin giriş işlemlerini tamamlaması için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi bilgileri eklenmelidir.
Bilgilerin girilmesinden sonra "sisteme giriş yap" yazısına basılarak kişilerin adına ait olan araçlarının HGS cezalarının sorgulama işlemi tamamlanır.

HGS MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI ÜZERİNDEN SORGULAMA

İnternet üzerinden yapılan online sorgulamaların yanı sıra sürücülerin telefon aracılığıyla da sorgulamalarını yapmasına imkan tanınır. Sürücüler 0850-460-60-60 ya da 444-1-788 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sorgulama işlemini yapabilirler.

HGS CEZALARI NASIL ÖDENİR?

HGS cezaları şahsen PTT şubelerinden ya da online olarak e-Devlet kanalı ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün anlaşmalı olduğu bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı kanalları ve şubelerinden HGS cezalarına ilişkin ödeme yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü ile anlaşmalı olan bankalar şunlardır:

Ziraat Bankası
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Yapı Kredi Bankası
HSBC Bank
Türkiye Finans Katılım Bankası
Vakıfbank
Denizbank
Garanti BBVA Bank
QNB Finansbank
Halkbank

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