Birer birer gönderiliyor! Aracınızın borcu çıkabilir... Kontrol etmek için...

Köprüler ve otoyollarda hızlı bir şekilde geçiş yapılmasına olanak vermek amacıyla HGS cihazları geliştirilmiştir. HGS, radyo frekanslarıyla geçiş ücretinin tahsil edilmesine imkan tanıyan teknolojik bir sistemdir. Türkiye'de bulunan köprü ve otoyollarda geçerli olan HGS ile geçmişte biletli gişelerde yaşanılan gecikmeler ve aksamalar önlemektedir.

Vatandaşların HGS cihazlarını kullanarak biletsiz ve temassız bir şekilde geçişlerini yapmaları için kayıt oluşturmaları gerekir. Oluşturulan kayıt üzerinden PTT ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla HGS cihazlarına bakiye yüklenmelidir. Sürücülerin araçlarında HGS cihazının bulunmaması ya da yetersiz bakiyeyle yapılan geçişler, kaçak geçiş olarak kabul edilir ve kişilere trafik cezası kesilir. HGS geçiş ihlalinde kesilen cezalar nasıl sorgulanır? İşte, HGS ceza sorgulamasına ilişkin merak edilen detaylar...

HGS CEZA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Uygunsuz HGS geçişlerinde aracın plakasına idari para cezası kesilir. Sürücülerin adına kesilen idari para cezaları ikamet adreslerine gönderilir. İkamet adreslerine gönderilmesinden önce vatandaşlar online olarak HGS cezalarını öğrenebilirler. e-Devlet kapısı, Karayolları Genel Müdürlüğü "geçiş ihlal sorgulama" sayfası, müşteri merkezi üzerinden plaka ve sürücü ismiyle sorgulama yapılmaktadır.