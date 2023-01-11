Birer birer ilan ettiler: IEA ve Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı: 2023'te yüzde 18...

Geçtiğimiz yıl 140 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor seviyelere ulaşan petrol fiyatları yeni yılın ilk haftasında yüzde 7 gerilemişti. Petrolde dalgalı seyir bu yıl da devam ederken, 2023 ve 2024 yılları için beklentiler netleşti. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ve Goldman Sachs petrol fiyatları için fiyat tahminlerini peş peşe duyurdu.

GÜNLÜK PETROL TALEBİ 2024'DE 102 MİLYON VARİLİ GEÇEBİLİR

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) küresel petrol talebinin büyümeye devam edeceğini öngördü.EIA, 2022 yılında 99,43 milyon varil/gün olan tüketimin 2023 yılında 100,48 milyon varil/güne yükseleceğini tahmin etti. 2023 için küresel petrol üretim beklentisi 101,10 milyon varil/gün oldu.

2024 yılında da petrol talebinin 2023'e göre 1,72 milyon varil/gün artarak 102,20 milyon varil/gün olacağını öngördü. EIA küresel petrol arzının da 2024 yılında 2022 yılındaki 100 milyon varil/günden 102,83 milyon varil/güne ulaşacağını tahmin etti.

YÜZDE 18 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Brent petrolünde ortalama fiyatın 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 18 düşüşle 83,10 dolar/varil olacağını tahmin eden EIA, 2024 yılında da ortalama fiyatın 78 dolar/varile gerilemesini beklediklerini belirtti. Brent petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi daha önce 92,36 dolar/varil olarak açıklanmıştı. Batı Teksas petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi 86,36 dolar/vaerilden 77,18 dolar/varile indirilirken, 2024 yılında ortalama fiyatın 71,57 dolar/varil olacağı tahmin edildi.

EIA, ABD'nin ham petrol üretimi için 2023 tahminini 12,34 milyon varil/günden 12,41 milyon varil/güne yükseltirken, 2024 yılında üretimin 12,81 milyon varil/gün olacağını da öngördü.

GOLDMAN SACHS'IN BEKLENTİSİ 105 DOLAR

Öte yandan petrol tahmini yapan bir diğer kurum ise ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs, OPEC'in talebe zarar vermeden fiyatları artırma yönündeki kabiliyetinin büyümekte olmasının petrol fiyatı için yaptığı 2023 yılı tahminlerine yönelik aşağı yönlü riskleri sınırladığını bildirdi.

2023 yılında küresel petrol talebinin 2,7 milyon varil/gün artacağını ve 2023'ün ikinci yarısında piyasada arz açığı oluşacağını öngören Goldman Sachs, Brent petrolde fiyatın dördüncü çeyrekte 105 dolar/varil seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Goldman Sachs'ın 9 Ocak tarihinde yayınladığı raporda, "Arzın talebin gerisinde kalması OPEC'e 2022 Ekim ayında yaptığı üretim kısıntısının 2023'ün ikinci yarısında geri almaya başlama imkanı verecek" dedi.

