FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Birer birer ilan ettiler: IEA ve Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı: 2023'te yüzde 18...

Birer birer ilan ettiler: IEA ve Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı: 2023'te yüzde 18...

11.01.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt piyasalarını yakından ilgilendiren petrol fiyatları için ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ve Goldman Sachs 2023 için petrol tahminlerini duyurdu. EIA'e göre fiyatların 2023 yılında yüzde 18 gerileyerek varil başına 83,10 dolar olması bekleniyor. Ancak ABD'li yatırım bankası ise brent petrolün dördüncü çeyrekte 105 dolar/varil seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.

Birer birer ilan ettiler: IEA ve Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini açıkladı: 2023'te yüzde 18...

Geçtiğimiz yıl 140 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor seviyelere ulaşan petrol fiyatları yeni yılın ilk haftasında yüzde 7 gerilemişti. Petrolde dalgalı seyir bu yıl da devam ederken, 2023 ve 2024 yılları için beklentiler netleşti. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ve Goldman Sachs petrol fiyatları için fiyat tahminlerini peş peşe duyurdu.

Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi

GÜNLÜK PETROL TALEBİ 2024'DE 102 MİLYON VARİLİ GEÇEBİLİR

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) küresel petrol talebinin büyümeye devam edeceğini öngördü.EIA, 2022 yılında 99,43 milyon varil/gün olan tüketimin 2023 yılında 100,48 milyon varil/güne yükseleceğini tahmin etti. 2023 için küresel petrol üretim beklentisi 101,10 milyon varil/gün oldu.

iStock-1149074266

2024 yılında da petrol talebinin 2023'e göre 1,72 milyon varil/gün artarak 102,20 milyon varil/gün olacağını öngördü. EIA küresel petrol arzının da 2024 yılında 2022 yılındaki 100 milyon varil/günden 102,83 milyon varil/güne ulaşacağını tahmin etti.

iStock-1216761835

YÜZDE 18 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Brent petrolünde ortalama fiyatın 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 18 düşüşle 83,10 dolar/varil olacağını tahmin eden EIA, 2024 yılında da ortalama fiyatın 78 dolar/varile gerilemesini beklediklerini belirtti. Brent petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi daha önce 92,36 dolar/varil olarak açıklanmıştı. Batı Teksas petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi 86,36 dolar/vaerilden 77,18 dolar/varile indirilirken, 2024 yılında ortalama fiyatın 71,57 dolar/varil olacağı tahmin edildi.
EIA, ABD'nin ham petrol üretimi için 2023 tahminini 12,34 milyon varil/günden 12,41 milyon varil/güne yükseltirken, 2024 yılında üretimin 12,81 milyon varil/gün olacağını da öngördü.

GOLDMAN SACHS'IN BEKLENTİSİ 105 DOLAR

Öte yandan petrol tahmini yapan bir diğer kurum ise ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs, OPEC'in talebe zarar vermeden fiyatları artırma yönündeki kabiliyetinin büyümekte olmasının petrol fiyatı için yaptığı 2023 yılı tahminlerine yönelik aşağı yönlü riskleri sınırladığını bildirdi.

iStock-1380008819

2023 yılında küresel petrol talebinin 2,7 milyon varil/gün artacağını ve 2023'ün ikinci yarısında piyasada arz açığı oluşacağını öngören Goldman Sachs, Brent petrolde fiyatın dördüncü çeyrekte 105 dolar/varil seviyesine yükseleceğini tahmin etti.
Goldman Sachs'ın 9 Ocak tarihinde yayınladığı raporda, "Arzın talebin gerisinde kalması OPEC'e 2022 Ekim ayında yaptığı üretim kısıntısının 2023'ün ikinci yarısında geri almaya başlama imkanı verecek" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa için yeni karar! Bugün başlıyor...Borsa için yeni karar! Bugün başlıyor...
Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi!Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi!
Tapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyorTapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyor
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi

Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi

İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu... Taraftar deliye döndü

İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu... Taraftar deliye döndü

MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu!

MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu!

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Asgari ücret, kredi ve EYT derken ekonominin yeni gündemi fiyat sabitleme! Hızla yayılıyor!

Asgari ücret, kredi ve EYT derken ekonominin yeni gündemi fiyat sabitleme! Hızla yayılıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.