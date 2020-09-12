Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı? TSB'den BES açıklaması: “Herkesin kazandığı sistem”

BES yaptırmak mantıklı mı sorusu vatandaşların sık sık yanıt aradığı sorulardan bir tanesi. Türkiye Sigorta Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili olarak “herkesin kazandığı bir sistem” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TSB, gelişmiş bir sigorta sektörüyle BES’in güçlü ekonomi adına olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Peki, vatandaşlar için Bireysel Emeklilik Sistemi yararlı mı? Yararları neler? İşte detaylar…

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ MANTIKLI MI?

BES mantıklı mı sorusu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden çıkmak isteyen ya da sisteme katılmak isteyen çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. TSB konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada BES’in, örnek bir başarı hikayesi olduğunu ve Otomatik Katılım Sistemi ile beraber biriken yaklaşık 160 milyar TL fon ve ekonomiye sağlanan ek finansman kapasitesiyle hem vatandaşların hem de ülkenin bugününü ve geleceğini güvence altına aldığı söylendi.

Bireysel Emeklilik Sistemi konusunda; şeffaflık ve güvenliğin sağlanması ve etkili biçimde işlemesi amacıyla SEDDK, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketlerinin denetim, kontrol ve gözetimi altında gelişim sürdürdüğü belirtildi. BES ile ilgili büyüme devamlılığının ülke ekonomisinin ve vatandaşların refahına katkıda bulunduğu vurgulandı. TSB tarafından BES ile ilgili olarak herkesin kazandığı bir sistem ifadesi kullanılırken müreffeh bir emeklilik dönemi yaşamak için vatandaşlar açısından büyük bir öneminin olduğuna değinildi.