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Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı? TSB'den BES açıklaması: “Herkesin kazandığı sistem”

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’nin mantıklı olup olmadığına dair çeşitli sorular soruluyor. BES ile alakalı çok sayıda detay merak ediliyor. Son olarak konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Sigorta Birliği, BES’in herkesin kazandığı bir sistem olduğunu belirtti. Vatandaşların daha refah içinde bir emeklilik dönemi yaşaması bakımından BES’teki büyümenin devamlılığının önemine değindi. Peki, Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı? Bireysel Emeklilik nasıl hesaplanır?

Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı? TSB'den BES açıklaması: “Herkesin kazandığı sistem”

BES yaptırmak mantıklı mı sorusu vatandaşların sık sık yanıt aradığı sorulardan bir tanesi. Türkiye Sigorta Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili olarak “herkesin kazandığı bir sistem” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TSB, gelişmiş bir sigorta sektörüyle BES’in güçlü ekonomi adına olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Peki, vatandaşlar için Bireysel Emeklilik Sistemi yararlı mı? Yararları neler? İşte detaylar…

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ MANTIKLI MI?

BES mantıklı mı sorusu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden çıkmak isteyen ya da sisteme katılmak isteyen çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. TSB konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada BES’in, örnek bir başarı hikayesi olduğunu ve Otomatik Katılım Sistemi ile beraber biriken yaklaşık 160 milyar TL fon ve ekonomiye sağlanan ek finansman kapasitesiyle hem vatandaşların hem de ülkenin bugününü ve geleceğini güvence altına aldığı söylendi.

Bireysel Emeklilik Sistemi konusunda; şeffaflık ve güvenliğin sağlanması ve etkili biçimde işlemesi amacıyla SEDDK, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketlerinin denetim, kontrol ve gözetimi altında gelişim sürdürdüğü belirtildi. BES ile ilgili büyüme devamlılığının ülke ekonomisinin ve vatandaşların refahına katkıda bulunduğu vurgulandı. TSB tarafından BES ile ilgili olarak herkesin kazandığı bir sistem ifadesi kullanılırken müreffeh bir emeklilik dönemi yaşamak için vatandaşlar açısından büyük bir öneminin olduğuna değinildi.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Bazı vatandaşlar tarafından Bireysel Emeklilik nedir sorusuna da yanıt aranıyor. Çalışanların aylık şekilde, gelirlerinin bir kısmının düzenli olarak bankaya yatırılmasıyla emekli olunmasına bireysel emeklilik adı veriliyor. Sistemde belirli bir süre kalan vatandaşlar devlet desteğinden yararlanabiliyor. Otomatik katılımda en az 10 sene kalan ve 56 yaşını tamamlamış olan çalışanlar emeklilik hakkı kazanıyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL ÖĞRENİLİR?

BES nasıl öğrenilir sorusuna yanıt olarak katılımcılar, hesaplanan devlet katkı tutarını, temel sözleşme bilgilerini ve kalan devlet katkısı limitlerini e-devlet üstünden sorgulayabiliyor. Bireysel emeklilik nasıl öğrenilir sorusunun cevabı için öncelikle e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ile beraber e-devlet şifresi, elektronik imza, T.C. kimlik kartı, mobil imza ya da internet bankacılığı yöntemiyle erişmek gerekiyor. Ardından ilgili sayfadan sorgulama yapılabiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK SORGULAMA

BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIR?

Bireysel Emeklilik hesaplama işlemi de çalışanlar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Çalışanların prime esas alınacak kazancın %3’ü oranında oluyor. Bu miktar da çalışanın direkt olarak maaşından kesiliyor. Buna karşılık istenildiği durumda oran 2 katına çıkabiliyor ya da %1 şeklinde indirilebiliyor. Katkı payına maktu limit getirme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili oluyor. En düşük kesinti limiti bulunuyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL İPTAL EDİLİR?

Bireysel emeklilik nasıl hesaplanır sorusunun yanı sıra BES iptal işlemleri de araştırılıyor. Bireysel emeklilik iptal etme işlemi sigorta şirketleri ya da banka aracılığıyla yapılıyor. Bir bankanın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılan vatandaşların bankadaki emeklilik departmanıyla görüşmesi ve iptal işlemlerini başlatması gerekiyor. Benzer yöntem sigorta şirketleri için de geçerli oluyor. Çalışanlar ise konuyla ilgili detaylı bilgi almak için şirketlerinin insan kaynakları departmanıyla iletişime geçebiliyor. Vatandaşlar tarafından bireysel emeklilik mantıklı mı sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

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