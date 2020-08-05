Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak

Şahsuvaroğlu, temmuz ayındaki otomobil satışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile rekora imza atıldığını anımsattı.

Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güvenin tazelendiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl temmuz ayında 17 bin 927 olan satış rakamının bu yılın temmuz ayında 87 bin 401 adete ulaştığını belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

“Yeni kısıtlamaların gündemde olmayacağını düşünerek pazarın bundan sonraki dönemde de daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi korumaktayız. Bu yılın, temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz.”