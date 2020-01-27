Bisiklet firmaları ihracatta sürdürülebilirliği kalite ve standartla sağlayacak

MUHAMMET EMİN HORUZ - Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, ihracatta sürdürülebilirliği kaliteli ve standartlı üretimle sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bisiklet standartları konusunda ciddi hassasiyete sahip. Türk markaları olarak ürettiğimiz bisikletlerin beklentileri karşılayacak nitelikte olmasına son derece dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Emanet, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle AB ülkelerine yaptığı bisiklet ihracatının her geçen yıl arttığını söyledi.

Bisiklet sektörünün 2019 yılında 333 bin adet ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Emanet, bu başarının kaliteli ve standartlı üretimle sürdürülebileceğini bildirdi.

Emanet, bisiklet ihracatındaki olumlu ivmenin sektörü heyecanlandırdığına işaret ederek, "Firmalarımız ihracat konusunda çok daha çarpıcı girişimleri hayata geçiriyorlar. Bunun en güzel örneklerini teknoloji payı yüksek olan elektrikli bisiklette görüyoruz." diye konuştu.

2019 yılında Türk markalarının 12 bin adet elektrikli bisiklet ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Emanet, bu alandaki üretim ve ihracatın sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.