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Bisiklet firmaları ihracatta sürdürülebilirliği kalite ve standartla sağlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emanet: - "AB ülkeleri bisiklet standartları konusunda ciddi hassasiyete sahip. Türk markaları olarak ürettiğimiz bisikletlerin beklentileri karşılayacak nitelikte olmasına son derece dikkat etmemiz gerekiyor"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, ihracatta sürdürülebilirliği kaliteli ve standartlı üretimle sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bisiklet standartları konusunda ciddi hassasiyete sahip. Türk markaları olarak ürettiğimiz bisikletlerin beklentileri karşılayacak nitelikte olmasına son derece dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Emanet, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle AB ülkelerine yaptığı bisiklet ihracatının her geçen yıl arttığını söyledi.

Bisiklet sektörünün 2019 yılında 333 bin adet ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Emanet, bu başarının kaliteli ve standartlı üretimle sürdürülebileceğini bildirdi.

Emanet, bisiklet ihracatındaki olumlu ivmenin sektörü heyecanlandırdığına işaret ederek, "Firmalarımız ihracat konusunda çok daha çarpıcı girişimleri hayata geçiriyorlar. Bunun en güzel örneklerini teknoloji payı yüksek olan elektrikli bisiklette görüyoruz." diye konuştu.

2019 yılında Türk markalarının 12 bin adet elektrikli bisiklet ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Emanet, bu alandaki üretim ve ihracatın sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

- AB ülkelerinin hassasiyetleri

Emanet, üretilen ve ihraç edilen bisikletlerde kalite ve standardı yakalamanın büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Kalite ve standardınız muhataplarınızı tatmin etmiyorsa rekabet edebilmeniz de mümkün olmuyor." dedi.

Özellikle AB ülkelerinin bu konularda hassas olduğunu vurgulayan Emanet, şöyle konuştu:

"Doğal pazarımız olan AB ülkeleri bisiklet standartları konusunda ciddi hassasiyete sahipler. Türk markaları olarak ürettiğimiz bisikletlerin beklentileri karşılayacak nitelikte olmasına son derece dikkat etmemiz gerekiyor. İhraç edilen bazı elektrikli bisikletlerde gri alanlar tespit ettik. Elektrikli bisiklet vasfına haiz olmayan kimi modeller kullanıma sunulabiliyor. Bunlar, bazı açıklardan faydalanılarak yapılıyor. Bunların önlenmesi, ihracatın artırılması ve sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Biz sürdürülebilirliği kalite ve standartla sağlayacağız."

- "2020'de verimli bir iç piyasa görüyoruz"

Sektör açısından iç piyasa performansının geçen yıl beklentilerin biraz altında kaldığını belirten Emanet, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımız 2019 yılında daha çok orta ve ekonomik sınıf bisikletleri tercih etti. Bu yüzden üst segment bisikletlerin pazar payı öngörülerimizin altında seyretti. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla olumlu ekonomik veriler ve güven endekslerindeki pozitif artışla 2020'de çok daha verimli bir iç piyasa öngörüyoruz. Özellikle elektrikli bisiklet pazarının gelecek yıllarda daha da büyümesini bekliyoruz."

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BİSED, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat, bisiklet ihracatı,

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