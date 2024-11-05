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Fintables

BİST-100'deki geri çekilme sonrası ekim ayında geri alım ve pay alımları dikkat çekti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 13:47
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Son 1 buçuk aydır BİST-100 endeksinde yüzde 13'lük bir geri çekilme yaşandı. Şirketlerin geri alımında ve ortak alımlarında ise hız kazandığı gözlemlendi. Fintables, son 4 hafta verilerinin kümülatif sonuçlarına tablo halinde inceledi.

BİST-100'deki geri çekilme sonrası ekim ayında geri alım ve pay alımları dikkat çekti

BİST-100’deki son 6 haftada yaşanan %13’lük geri çekilmenin ardından şirketleri geri alımları ve ortak alımları hız kazandı. Son haftaki veriler, geçtiğimiz 3 haftaya oranla iştahın düştüğünü gösterse de geri alımlar devam ediyor. Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ekim ayında endeksi baskılayan en önemli faktördü ve bu sebeple geri alım/pay alımları ciddi bir şekilde ivmelenmişti. Ekim ayının başından itibaren geri alım ve pay alımlarını haftalık olarak paylaştı. Fintables, on 4 hafta verilerinin kümülatif sonuçlarını derledi.

Adra Gayrimenkul, Cem Zeytin, Tekfen Holding, Oba Makarna, Gedik Yatırım ve Tukaş Gıda Sanayii ‘Geri alınan pay adedi / Fiili dolaşım pay adedi’ oranında en yüksek değerlere ulaşan şirketler oldu.

7 EKİM-1 KASIM ARASI ŞİRKET ALIMLARI

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Adra Gayrimenkul son 4 haftada fiilde dolaşan paylarının yüzde 5.5’ini geri alırken yeni halka arzlardan Cem Zeytin paylarının yüzde 3.5’ünü geri aldı. Adra Gayrimenkul ve Cem Zeytin’i, Tekfen Holding, Oba Makarna, Gedik Yatırım ve Tukaş Gıda Sanayi sırasıyla yüzde 2.2, 1.6, 1.2, 1.1’lik geri alımlarla takip etti.

28 EKİM - 1 KASIM HAFTASI ORTAK/PATRON ALIMLARI

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28 Ekim haftası 5 farklı şirkette pay alımı oldu. Geçen hafta olduğu gibi bu haftanın da her günü Ruby Finansal Hizmetler, Altınyağ Madencilik (ALMAD) şirketindeki pay oranını artırdı.

Kaynak: Fintables

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