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BiSU’nun hızlı teslimat servisi BiRi, Kadıköy’de hizmete başladı

14.06.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015’te, su siparişlerini kolaylaştırmak ve kullanıcılarına en iyi hizmeti vermek için kurulan BiSU, 55 ilde yaklaşık 1 milyon haneye 50’den fazla su markası ile su sipariş iletimine aracılık ediyor.

BiSU’nun hızlı teslimat servisi BiRi, Kadıköy’de hizmete başladı

Daha önce hizmete sunduğu Bi’Market lansmanı ile kullanıcılarını 7000’den fazla market ürünü ile buluşturarak hizmet ağını genişleten BiSU; 5. yılında, sektör tecrübelerini teknoloji ile buluşturup, sistemde verimlilik yaratarak müşterinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor!

YENİ “BiRi”

Yeni servisi BiRi ile damacana su siparişlerini haftanın 7 günü, gece 24’e kadar 30 dakikada teslim ediyor. Türkiye’nin en bilinen su markalarının dahil olduğu servis, kullanıcılara birçok su markası arasından seçme imkânı sunarak damacana teslimatında bir ilki gerçekleştiriyor.

“BiRi” NASIL KULLANILIR?

BiSU uygulamasından BiRi hizmetine ulaşarak zengin damacana ve içecek portföyü içinden dilediğinizi seçebilir, siparişinizi gün, saat ve hız tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Temassız ödeme ile alışverişinizi güvenle tamamlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca, dileyen kullanıcıları için damacana ürünlerini bayi üzerinden sipariş verme seçeceğini de sunmaya devam ediyor.

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BİR EVİN TÜM İÇECEK İHTİYACI ÇOK UYGUN FİYATLARLA "BİRİ"DE

BiSU Kurucu ortağı Ergin Üner, tüketicilerden gelen talepleri doğru portföyle buluşturarak evin tüm içecek ihtiyacına yönelik bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti ve damacana gibi sık tüketilen soda, gazlı içecek, sıcak içecek gibi kategori seçeneklerini de uygulamaya ekleyerek, tüketici ihtiyaçlarına göre uygulamayı geliştirdiklerini, bu ürünleri marketten de uygun fiyata kullanıcı ile buluşturduklarını paylaştı.

ÇOK YAKINDA TÜM İSTANBUL'DA

Kadıköy’de 4 depo açarak ilçenin tamamında BiRi servisini hizmete açan, çok kısa sürede tüm İstanbul’da 100 depoya ulaşarak 1000 kişilik istihdam yaratmayı hedefleyen BiSU, sonrasında hızlı teslimatta ekonomik verimlilik yaratabilecekleri diğer şehirlerde de hizmet vermeyi planlıyor.

Geçtiğimiz ay mevcut yatırımcılarından Aslanoba Capital, Alesta Yatırım ve melek yatırımcılarının katılımı ile köprü yatırım turu gerçekleştiren BiSU değerlemesini 50M $ ‘a taşımıştı. Sene sonuna kadar serie A turunu gerçekleştireceklerini belirten BiSU kurucu ortağı Ergin Üner, şu ana kadar pazar yeri olarak ciddi büyümelere imza atan BiSU’nun yeni hızlı teslimat servisi BiRi için çok heyecanlı olduklarını ve uçtan uca hızlı teslimat kategorisine de çarpıcı bir giriş yapacaklarını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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