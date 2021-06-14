BiSU’nun hızlı teslimat servisi BiRi, Kadıköy’de hizmete başladı

Daha önce hizmete sunduğu Bi’Market lansmanı ile kullanıcılarını 7000’den fazla market ürünü ile buluşturarak hizmet ağını genişleten BiSU; 5. yılında, sektör tecrübelerini teknoloji ile buluşturup, sistemde verimlilik yaratarak müşterinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor!

YENİ “BiRi”

Yeni servisi BiRi ile damacana su siparişlerini haftanın 7 günü, gece 24’e kadar 30 dakikada teslim ediyor. Türkiye’nin en bilinen su markalarının dahil olduğu servis, kullanıcılara birçok su markası arasından seçme imkânı sunarak damacana teslimatında bir ilki gerçekleştiriyor.

“BiRi” NASIL KULLANILIR?

BiSU uygulamasından BiRi hizmetine ulaşarak zengin damacana ve içecek portföyü içinden dilediğinizi seçebilir, siparişinizi gün, saat ve hız tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Temassız ödeme ile alışverişinizi güvenle tamamlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca, dileyen kullanıcıları için damacana ürünlerini bayi üzerinden sipariş verme seçeceğini de sunmaya devam ediyor.

BİR EVİN TÜM İÇECEK İHTİYACI ÇOK UYGUN FİYATLARLA "BİRİ"DE

BiSU Kurucu ortağı Ergin Üner, tüketicilerden gelen talepleri doğru portföyle buluşturarak evin tüm içecek ihtiyacına yönelik bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti ve damacana gibi sık tüketilen soda, gazlı içecek, sıcak içecek gibi kategori seçeneklerini de uygulamaya ekleyerek, tüketici ihtiyaçlarına göre uygulamayı geliştirdiklerini, bu ürünleri marketten de uygun fiyata kullanıcı ile buluşturduklarını paylaştı.