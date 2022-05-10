BİTCOİN BU YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE! Bitcoin ne kadar, kaç TL? 10 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 9 Mayıs Pazartesi günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları 9 Mayıs Pazartesi günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 9 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 10 MAYIS 2022 SALI

10 Mayıs Salı günü Bitcoin alış fiyatı 468.815,10 , Bitcoin satış fiyatı ise 468.814,95 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 10 Mayıs Salı günü yüzde 8,34 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 30.975,56 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.975,55 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum, 10 Mayıs Salı günü yüzde 6,46 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.319,4200 satış fiyatı ise 2.319,0400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 10 MAYIS 2022 SALI

10 Mayıs Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 35.104,4217 TL, satış fiyatı 35.098,6704 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 10 Mayıs Salı günü yüzde 11,31 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1090 Dolar, satış fiyatı ise 0,1089 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 10 MAYIS 2022 SALI

10 Mayıs Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,6497, satış fiyatı ise 1,6482 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 10 Mayıs Salı günü yüzde 11,33 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,5041 Dolar, satış fiyatı ise 0,5040 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 10 MAYIS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 7,6296 TL, satış fiyatı ise 7,6280 TL oldu.

