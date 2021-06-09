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Bitcoin'den hangi ülke ne kadar kazandı? İşte Bitcoin'den kazanan ülkeler sıralaması!

09.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kripto para analiz şirketi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir rapor paylaştı. Raporda, Bitcoin'den hangi ülkenin ne kadar para kazandığı bilgisine de yer verildi.

Bitcoin'den hangi ülke ne kadar kazandı? İşte Bitcoin'den kazanan ülkeler sıralaması!

Son yılların gözde yatırım araçlarından olan kripto para piyasasına milyonlarca kişi yatırım yaptı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin vatandaşı kripto para piyasasına yatırım yapmaya devam ediyor. Bir kripto para analiz şirketi Bitcoin'den en çok kar eden ülkeleri listeledi. Hazırlanan BTC kazananları listesinde Türkiye de bulunuyor.

Kripto para analiz şirketi Chainalysis yeni raporunu yayımladı.

Chainalysis çalışmasında 2020 yılında Bitcoin'den (BTC) en çok para kazanan ülkeler de ortaya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada gelişmekte olan ülkelerin oransal olarak daha ön sıralarda olduğu belirtildi.

Örnek olarak Türkiye, Vietnam ve Çekya gibi ülkeleri gösterdi.

Bu ülkelerin Bitcoin karları oransal olarak ekonomilerinin dünyadaki yerinden daha iyi noktada.

Bitcoin neden düşüyor? Kripto paralar ne zaman yükselir?

İŞTE BITCOIN'DEN EN ÇOK PARA KAZANAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD: 4,1 milyar dolar

Çin: 1,1 milyar dolar

Japonya: 900 milyon dolar

kriptoo12000

Birleşik Krallık: 800 milyon dolar

Rusya: 600 milyon dolar

Almanya: 600 milyon dolar

Fransa: 600 milyon dolar

kriptoğ

İspanya: 500 milyon dolar

Güney Kore: 400 milyon dolar

Ukrayna: 400 milyon dolar

Hollanda: 400 milyon dolar

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin neden düşüyor? Kripto paralarda düşüş sürecek mi?

Kanada: 400 milyon dolar

Vietnam: 400 milyon dolar

Türkiye: 300 milyon dolar

İtalya: 300 milyon dolar

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Brezilya: 300 milyon dolar

Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar

Hindistan: 200 milyon dolar

Avustralya: 200 milyon dolar

KRİPTO12000000

Polonya: 200 milyon dolar

Arjantin: 200 milyon dolar

İsviçre: 200 milyon dolar

kripto

Tayvan: 200 milyon dolar

Belçika: 200 milyon dolar

Tayland: 200 milyon dolar

KRİPTO PARA_PARA_DOLAR

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
O resimlerde sanki bir nesneyi dolar verip alıyor muş gibi gösteriyorlar bildiğim kadarıyla bu kripto paralardan bir nesne yok sadece internet üzerinde verilmiş bir takım şifreler numaralar var ha elinizde tutabileceğiniz bir altın para olursa ona güven olabilir diye düşünüyorum tabi bu benim şahsi fikrim bu nedenle ben nesnel olmayan kripto paralara inanmıyorum

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