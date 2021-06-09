Bitcoin'den hangi ülke ne kadar kazandı? İşte Bitcoin'den kazanan ülkeler sıralaması!

Son yılların gözde yatırım araçlarından olan kripto para piyasasına milyonlarca kişi yatırım yaptı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin vatandaşı kripto para piyasasına yatırım yapmaya devam ediyor. Bir kripto para analiz şirketi Bitcoin'den en çok kar eden ülkeleri listeledi. Hazırlanan BTC kazananları listesinde Türkiye de bulunuyor.

Kripto para analiz şirketi Chainalysis yeni raporunu yayımladı.

Chainalysis çalışmasında 2020 yılında Bitcoin'den (BTC) en çok para kazanan ülkeler de ortaya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada gelişmekte olan ülkelerin oransal olarak daha ön sıralarda olduğu belirtildi.

Örnek olarak Türkiye, Vietnam ve Çekya gibi ülkeleri gösterdi.

Bu ülkelerin Bitcoin karları oransal olarak ekonomilerinin dünyadaki yerinden daha iyi noktada.

İŞTE BITCOIN'DEN EN ÇOK PARA KAZANAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD: 4,1 milyar dolar

Çin: 1,1 milyar dolar

Japonya: 900 milyon dolar

Birleşik Krallık: 800 milyon dolar

Rusya: 600 milyon dolar

Almanya: 600 milyon dolar

Fransa: 600 milyon dolar

İspanya: 500 milyon dolar

Güney Kore: 400 milyon dolar