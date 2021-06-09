Bitcoin'den hangi ülke ne kadar kazandı? İşte Bitcoin'den kazanan ülkeler sıralaması!

Son yılların gözde yatırım araçlarından olan kripto para piyasasına milyonlarca kişi yatırım yaptı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin vatandaşı kripto para piyasasına yatırım yapmaya devam ediyor. Bir kripto para analiz şirketi Bitcoin'den en çok kar eden ülkeleri listeledi. Hazırlanan BTC kazananları listesinde Türkiye de bulunuyor.
Kripto para analiz şirketi Chainalysis yeni raporunu yayımladı.
Chainalysis çalışmasında 2020 yılında Bitcoin'den (BTC) en çok para kazanan ülkeler de ortaya çıktı.
Şirketten yapılan açıklamada gelişmekte olan ülkelerin oransal olarak daha ön sıralarda olduğu belirtildi.
Örnek olarak Türkiye, Vietnam ve Çekya gibi ülkeleri gösterdi.
Bu ülkelerin Bitcoin karları oransal olarak ekonomilerinin dünyadaki yerinden daha iyi noktada.
ABD: 4,1 milyar dolar
Çin: 1,1 milyar dolar
Japonya: 900 milyon dolar
Birleşik Krallık: 800 milyon dolar
Rusya: 600 milyon dolar
Almanya: 600 milyon dolar
Fransa: 600 milyon dolar
İspanya: 500 milyon dolar
Güney Kore: 400 milyon dolar
Ukrayna: 400 milyon dolar
Hollanda: 400 milyon dolar
Kanada: 400 milyon dolar
Vietnam: 400 milyon dolar
Türkiye: 300 milyon dolar
İtalya: 300 milyon dolar
Brezilya: 300 milyon dolar
Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar
Hindistan: 200 milyon dolar
Avustralya: 200 milyon dolar
Polonya: 200 milyon dolar
Arjantin: 200 milyon dolar
İsviçre: 200 milyon dolar
Tayvan: 200 milyon dolar
Belçika: 200 milyon dolar
Tayland: 200 milyon dolar
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