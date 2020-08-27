FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitcoin düşüşte! Bitcoin ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 Perşembe anlık ve canlı bitcoin fiyatları!

Bitcoin düşüşte! Bitcoin ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 Perşembe anlık ve canlı bitcoin fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 07:55 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek para hacmi olan bitcoin uzun zamandır 12 bin dolar sınırında yer alıyordu. Piyasa hacmi 2020 milyar doları aşan bitcoinin 27 Ağustos 2020 Perşembe fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Hafta başında bitcoin fiyatları ani bir düşüşle 12 bin dolar seviyesinin altına düştü. Piyasada para değeri en yüksek kripto para olan bitcoinin anlık ve canlı fiyatları ve grafik analizi mynetfinans'ta...

Bitcoin düşüşte! Bitcoin ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 Perşembe anlık ve canlı bitcoin fiyatları!

Uzun zamandır kritik 12 bin dolar sınırının hemen altında seyreden bitcoin fiyatlarının 27 Ağustos Perşembe günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde psikolojik 12 bin dolar sınırını aşan bitcoinin anlık fiyatı araştırılıyor. Para değeri en yüksek kripto para birimi olan bitcoin yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.Uzun bir süredir yükseliş trendinde olan bitcoinin şu an piyasa hacmi 220 milyar doları aştı.
Peki 27 Ağustos 2020 bitcoin fiyatları ne oldu? Bitcoin fiyatları yükselir mi? İşte canlı bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR OLDU (27 AĞUSTOS 2020)

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatları güne satış fiyatı 11.375,86 dolar seviyesinde başladı. Güne yüzde -1.15 değişim göstererek, düşüşle başlayan bitcoin dün günü 11.513,50 dolar seviyelerinde başlamıştı.

**Bitcoin 27 Ağustos 2020 itibari ile satış fiyatı en yüksek 11.381,85 dolar olarak belirlendi. Bitcoin alış fiyatı ise 11.377,75 dolar oldu.

Piyasa değeri en yüksek kripto para 4 bin doların altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve 12 bin dolarlı seviyelerde seyrediyor.

CANLI BITCOIN FİYATLARI

Piyasa değeri en yüksek kripto para bu yıl yüzde 68 değer kazandı. Anlık ve canlı olarak bitcoin fiyatlarını takip etmek için mynet finans'ta bulunan yukarıdaki linki takip edebilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Gümüşün gramı ne kadar?Gümüşün gramı ne kadar?
Enerji hisse senetleri ne kadar oldu? Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Dev bankadan kritik tavsiye: Dolar sat Türk lirası al
Dev bankadan kritik tavsiye: Dolar sat Türk lirası al
Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: 320 milyardan fazla rezerv var
Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: 320 milyardan fazla rezerv var
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrolün dolar fiyatı!
Brent petrolün varil fiyatı arttı!
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (27 Ağustos 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüşün gramı ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Gram altın son durum! Bir Cumhuriyet altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması: 320 milyardan fazla rezerv var
Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: 320 milyardan fazla rezerv var
SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza
SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza
BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek
BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.