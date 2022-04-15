Bitcoin kaç TL? 15 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 15 Nisan 2022 Cuma

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 15 Nisan Cuma, yani haftanın beşinci gününde de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Kripto para fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yukarı yönlü yeşil ibre görüldü. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bitcoin kaç TL? 15 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 15 NİSAN 2022 CUMA

15 Nisan 2022 Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 586.050,95, Bitcoin satış fiyatı ise 586.050,81 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 15 Nisan 2022 Cuma günü yüzde 2,91 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 40.071,86, Bitcoin'in satış fiyatı 40.071,85 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 15 Nisan 2022 Cuma günü yüzde 2,55 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 3.034,9900 satış fiyatı ise 3.034,9800 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 NİSAN 2022 CUMA

15 Nisan 2022 Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 44.386,7288 TL, satış fiyatı 44.386,5825 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 15 Nisan 2022 Cuma günü yüzde 1,77 yükseldi. 15 Nisan 2022 Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,1438 satış fiyatı ise 0,1437 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 NİSAN 2022 CUMA

15 Nisan 2022 Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 2,1031 satış fiyatı ise 2,1016 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 15 Nisan 2022 Cuma günü yüzde 6,23 arttı. Ripple alış fiyatı 0,7840 Dolar, satış fiyatı ise 0,7839 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 NİSAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,4660 TL, satış fiyatı ise 11,4645 TL oldu.

