Bitcoin kaç TL? 18 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 18 Nisan 2022 Pazartesi

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 18 Nisan Pazartesi, yani haftanın ilk gününde de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Kripto para fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası aşağı yönlü kırmızı ibre görüldü. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bitcoin kaç TL? 18 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 18 NİSAN 2022 PAZARTESİ

18 Nisan 2022 Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 586.050,95, Bitcoin satış fiyatı ise 586.050,81 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 18 Nisan 2022 Pazartesi günü en düşük 38.83,53 dolar ve en yüksek 40,595,67 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 3,03 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 2.918,6500 satış fiyatı ise 2.918,6600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 18 NİSAN 2022 PAZARTESİ

18 Nisan 2022 Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 43.3000,0TL, satış fiyatı 43,355,0TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 1,77 yükseldi. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1438 satış fiyatı ise 0,1437 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 18 NİSAN 2022 PAZARTESİ

18 Nisan 2022 Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 2,0150satış fiyatı ise 2,0152 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 5,48 düştü. Ripple alış fiyatı 0,7355 Dolar, satış fiyatı ise 0,7354 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 18 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,9110 TL, satış fiyatı ise 10,920 TL oldu.

