Bitcoin kaç TL? 30 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 30 Mart 2022 Çarşamba

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın üçüncü gününde de kripto paralarda son durumu yakından takip ediyor. Kripto paralarda geçtiğimiz haftanın son 2 gününde başlayan yükseliş bu haftaya da taşındı. Bu kapsamda Bitcoin kaç TL? 30 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 300 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 30 Mart Çarşamba günü yüzde 0,80 geriledi. Bitcoin'in alış fiyatı 47.225,51, Bitcoin'in satış fiyatı 47.225,50 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

30 Mart Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 690.200,83 Bitcoin satış fiyatı ise 690.200,68 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 30 Mart Çarşamba günü yüzde 0,73 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 3.366,5100 Dolar, satış fiyatı ise 3.366,5000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

30 Mart Çarşamba Ethereum'un alış fiyatı 49.201,5437 TL, satış fiyatı 49.201,3975 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin, 30 Mart Çarşamba günü yüzde 2,55 değer kaybetti. 30 Mart Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,1414, satış fiyatı ise 0,1413 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

30 Mart Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 2,0666, satış fiyatı ise 2,0651 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 30 Mart Çarşamba günü yüzde 1,88 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8582 Dolar, satış fiyatı ise 0,8581 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,5426 TL, satış fiyatı ise 12,5411TL oldu.

