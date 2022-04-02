Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 2 Nisan 2022 Cumartesi

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın beşinci gününde de kripto paralarda son durumu yakından takip ediyor. Bitcoin hafta başında 2022'nin zirvesine ulaşmasına karşın değer kaybına yöneldi. Bu bağlamda Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 2 Nisan 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 2 Nisan Cumartesi günü yüzde 4,17 yükseldi. Bitcoin'in piyasa değeri 884,79B dolar. Bitcoin'in 7 günlük bir çizelgesine baktığımız da yüzde 4,59 yükseliş olduğu görülüyor. Bitcoin bugün 46.535,0 dolardan satışa sunuluyor.

BİTCOİN KAÇ TL? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

2 Nisan Cumartesi günü Bitcoin alış fiyatı 683.500,90 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 2 Nisan Cumartesi günü piyasa değeri, 417,96B dolar. Ethereum'un alış fiyatı 3.480,21 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

2 Nisan Cumartesi Ethereum'un alış fiyatı 51.065,84 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 2 Nisan Cumartesi günü yüzde 0.92 yükseldi. 2 Nisan Cumartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,143165 dolar.

DOGECOİN KAÇ TL? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

2 Nisan Cumartesi günü Dogecoin alış fiyatı 2,10 TL işlem görüyor.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 2 Nisan Cumartesi günü yüzde 2.21 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8394 dolardan ve satış fiyatı da 0,8393 dolar.

RİPPLE KAÇ TL? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,3140 TL iken satış fiyatı 12,3125 TL.

