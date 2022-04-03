Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 3 Nisan 2022 Pazar

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın yedinci gününde de kripto paralarda son durumu yakından takip ediyor. Bitcoin hafta başında 2022'nin zirvesine ulaşmasına karşın değer kaybına yöneldi. Bu bağlamda Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 3 Nisan 2022 Pazar kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 3 Nisan Pazar günü yüzde 4,17 yükseldi. Bitcoin'in piyasa değeri 881,90B dolar. Bitcoin'in 7 günlük bir çizelgesine baktığımız da yüzde 3,95 yükseliş olduğu görülüyor. Bitcoin bugün 46.352,0 dolardan satışa sunuluyor.

BİTCOİN KAÇ TL? 3 NİSAN 2022 PAZAR

3 Nisan Pazar günü Bitcoin alış fiyatı 680.485,76 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 3 Nisan Pazar günü piyasa değeri, 419,95B dolar. Ethereum'un alış fiyatı 3.496,29 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 3 NİSAN 2022 PAZAR

3 Nisan Pazar Ethereum'un alış fiyatı 51.344,74 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 3 Nisan Pazar günü yüzde 0.03 yükseldi. 3 Nisan Pazar günü Dogecoin alış fiyatı 0,140991 dolar.

DOGECOİN KAÇ TL? 3 NİSAN 2022 PAZAR

3 Nisan Pazar günü Dogecoin alış fiyatı 2,07 TL işlem görüyor.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 3 Nisan Pazar günü yüzde 0.91 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8318 dolardan ve satış fiyatı da 0,8317 dolar.

RİPPLE KAÇ TL? 3 NİSAN 2022 PAZAR

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,2000 TL iken satış fiyatı 12,1985 TL.

