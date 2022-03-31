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Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 31 Mart 2022 Perşembe

31.03.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar 31 Mart Perşembe günü de konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bitcoin hafta başında 2022'nin zirvesine ulaşmasına karşın değer kaybına yöneldi. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 31 Mart 2022 Perşembe günü kripto paralarda son durum...

Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 31 Mart 2022 Perşembe

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın dördüncü gününde de kripto paralarda son durumu yakından takip ediyor. Bitcoin hafta başında 2022'nin zirvesine ulaşmasına karşın değer kaybına yöneldi. Bu kapsamda Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 31 Mart Perşembe günü yüzde 0,52 geriledi. Bitcoin'in alış fiyatı 47.065,13, Bitcoin'in satış fiyatı 47.065,12 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 31 MART 2022 PERŞEMBE

31 Mart Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 689.268,83 Bitcoin satış fiyatı ise 689.268,68 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 31 Mart Perşembe günü yüzde 0,42 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.396,3700, satış fiyatı ise 3.396,3600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 31 MART 2022 PERŞEMBE

31 Mart Perşembe Ethereum'un alış fiyatı 49.739,8387 TL, satış fiyatı 49.739,6922 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 31 Mart Perşembe günü yüzde 1,69 yükseldi. 31 Mart Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 0,1445, satış fiyatı ise 0,1444 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 31 MART 2022 PERŞEMBE

31 Mart Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,1162, satış fiyatı ise 2,1147 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 31 Mart Perşembe günü yüzde 0,02 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8614 Dolar, satış fiyatı ise 0,8613 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 31 MART 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,6152 TL, satış fiyatı ise 12,5411 TL oldu.

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