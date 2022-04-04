Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 4 Nisan 2022 Pazartesi

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 4 Nisan Pazartesi günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 4 Nisan 2022 Pazartesi kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...
4 Nisan Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 673.126,42, Bitcoin satış fiyatı ise 673.126,27 TL oldu.
Bitcoin'in değeri 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 0.38 geriledi. Bitcoin'in alış fiyatı 45.893,94, Bitcoin'in satış fiyatı 45.893,93 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 0,62 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.490,2600, satış fiyatı ise 3.490,2500 Dolar oldu.
4 Nisan Pazartesi Ethereum'un alış fiyatı 51.191,6434 TL, satış fiyatı 51.191,4968 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 3,58 yükseldi. 4 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1448, satış fiyatı ise 0,1447 Dolar oldu.
4 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 2,1238, satış fiyatı ise 2,1223 oldu.
Ripple 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 0,19 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8296 Dolar, satış fiyatı ise 0,8295 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,1677 TL, satış fiyatı ise 12,1663 TL oldu.
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