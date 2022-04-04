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  4. Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 4 Nisan 2022 Pazartesi

Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 4 Nisan 2022 Pazartesi

04.04.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı kripto para piyasasında başlayan düşüş sonrası merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin tekrar düşüş trendine girmişti. Peki Bitcoin kaç TL? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi günü kripto paralarda son durum ve konuya ilişkin detaylar...

Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 4 Nisan 2022 Pazartesi

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 4 Nisan Pazartesi günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 4 Nisan 2022 Pazartesi kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

4 Nisan Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 673.126,42, Bitcoin satış fiyatı ise 673.126,27 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 0.38 geriledi. Bitcoin'in alış fiyatı 45.893,94, Bitcoin'in satış fiyatı 45.893,93 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 0,62 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.490,2600, satış fiyatı ise 3.490,2500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

4 Nisan Pazartesi Ethereum'un alış fiyatı 51.191,6434 TL, satış fiyatı 51.191,4968 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 3,58 yükseldi. 4 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1448, satış fiyatı ise 0,1447 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

4 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 2,1238, satış fiyatı ise 2,1223 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 4 Nisan Pazartesi günü yüzde 0,19 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8296 Dolar, satış fiyatı ise 0,8295 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,1677 TL, satış fiyatı ise 12,1663 TL oldu.

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