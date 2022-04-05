Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 5 Nisan 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 5 Nisan Salı günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 5 Nisan 2022 Salı kripto paralarda son durum ve ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

5 Nisan Salı günü Bitcoin alış fiyatı 685.760,86 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 685.760,72 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 1,33 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 46.698,05, Bitcoin'in satış fiyatı 46.698,04 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 0,55 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.521,6200, satış fiyatı ise 3.521,6100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

5 Nisan Salı Ethereum'un alış fiyatı51.714,9897 51.714,8429 TL, satış fiyatı 51.191,4968 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 3,17 yükseldi. 5 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1500, satış fiyatı ise 0,1499 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

5 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 2,2028, satış fiyatı ise 2,2013 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 5 Nisan Salı günü yüzde 0,85 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8259 Dolar, satış fiyatı ise 0,8258 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,1283 TL, satış fiyatı ise 12,1269 TL oldu.

