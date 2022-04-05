Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 5 Nisan 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 5 Nisan Salı günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 5 Nisan 2022 Salı kripto paralarda son durum ve ayrıntılar haberimizde...
5 Nisan Salı günü Bitcoin alış fiyatı 685.760,86 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 685.760,72 TL oldu.
Bitcoin'in değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 1,33 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 46.698,05, Bitcoin'in satış fiyatı 46.698,04 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 0,55 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.521,6200, satış fiyatı ise 3.521,6100 Dolar oldu.
5 Nisan Salı Ethereum'un alış fiyatı51.714,9897 51.714,8429 TL, satış fiyatı 51.191,4968 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 3,17 yükseldi. 5 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1500, satış fiyatı ise 0,1499 Dolar oldu.
5 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 2,2028, satış fiyatı ise 2,2013 oldu.
Ripple 5 Nisan Salı günü yüzde 0,85 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8259 Dolar, satış fiyatı ise 0,8258 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,1283 TL, satış fiyatı ise 12,1269 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum