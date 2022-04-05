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Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 5 Nisan 2022 Salı

05.04.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? Kripto para piyasasında başlayan düşüş sonrası 5 Nisan Salı günü de en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'in tekrar düşüş trendine girmesinin ardından Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları merak konusu oldu. 5 Nisan 2022 Salı günü Bitcoin kaç TL? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 5 Nisan 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 5 Nisan Salı günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 5 Nisan 2022 Salı kripto paralarda son durum ve ayrıntılar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

5 Nisan Salı günü Bitcoin alış fiyatı 685.760,86 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 685.760,72 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 1,33 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 46.698,05, Bitcoin'in satış fiyatı 46.698,04 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 0,55 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.521,6200, satış fiyatı ise 3.521,6100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

5 Nisan Salı Ethereum'un alış fiyatı51.714,9897 51.714,8429 TL, satış fiyatı 51.191,4968 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 5 Nisan Salı günü yüzde 3,17 yükseldi. 5 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1500, satış fiyatı ise 0,1499 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

5 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 2,2028, satış fiyatı ise 2,2013 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 5 Nisan Salı günü yüzde 0,85 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8259 Dolar, satış fiyatı ise 0,8258 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 5 NİSAN 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,1283 TL, satış fiyatı ise 12,1269 TL oldu.

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