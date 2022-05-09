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Bitcoin kaç TL, ne kadar? 9 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

09.05.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? Kripto para piyasası, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de kripto para alım satım yapmak isteyen vatandaş ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 9 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Bitcoin kaç TL, ne kadar? 9 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 9 Mayıs Pazartesi günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları 9 Mayıs Pazartesi günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 9 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 9 MAYIS 2022 PAZARTESİ

6 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 539.378,30, Bitcoin satış fiyatı ise 539.378,14 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,46 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 35.851,00, Bitcoin'in satış fiyatı 35.850,99 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum, 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,28 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.676,8100 satış fiyatı ise 2.676,8000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 9 MAYIS 2022 PAZARTESİ

9 Mayıs Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 40.272,6065 TL, satış fiyatı 40.272,4560 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 1,25 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1263 Dolar, satış fiyatı ise 0,1262 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 9 MAYIS 2022 PAZARTESİ

9 Mayıs Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,9002 , satış fiyatı ise 1,8987 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 0,74 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,5918 Dolar, satış fiyatı ise 0,5917 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 9 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,9036 TL, satış fiyatı ise 8,9021 TL oldu.

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