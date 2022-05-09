Bitcoin kaç TL, ne kadar? 9 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 9 Mayıs Pazartesi günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları 9 Mayıs Pazartesi günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 9 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.
6 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 539.378,30, Bitcoin satış fiyatı ise 539.378,14 TL oldu.
Bitcoin'in değeri, 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,46 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 35.851,00, Bitcoin'in satış fiyatı 35.850,99 Dolar oldu.
Ethereum, 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,28 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.676,8100 satış fiyatı ise 2.676,8000 Dolar oldu.
9 Mayıs Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 40.272,6065 TL, satış fiyatı 40.272,4560 TL'dir.
Dogecoin 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 1,25 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1263 Dolar, satış fiyatı ise 0,1262 Dolar oldu.
9 Mayıs Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,9002 , satış fiyatı ise 1,8987 oldu.
Ripple 9 Mayıs Pazartesi günü yüzde 0,74 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,5918 Dolar, satış fiyatı ise 0,5917 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,9036 TL, satış fiyatı ise 8,9021 TL oldu.
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