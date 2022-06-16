Bitcoin ne kadar? 16 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ile ilgili gelişmeler, kripto paralarda düşüşün derinleştiği son birkaç haftadır vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararını dün açıkladı. Bu açıklama sonrası Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

16 Haziran Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 381.622,48 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 381.622,30 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 4,01 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 22.065,48 , Bitcoin'in satış fiyatı 22.065,47 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 4,40 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.192,9500 , satış fiyatı ise 1.192,9400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

16 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 20.632,0703 TL, satış fiyatı 20.631,8973 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 13,39 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0598 Dolar, satış fiyatı ise 0,0598 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

16 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,0341 TL, satış fiyatı ise 1,0339 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 9,25 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,3357 Dolar, satış fiyatı ise 0,3356 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,8059 TL, satış fiyatı ise 5,8042 TL oldu.

