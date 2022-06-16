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Bitcoin ne kadar? 16 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

16.06.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ne kadar? Kripto para piyasasında son durum Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından yapılan faiz kararı açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer kripto paralarda son durumu öğrenmek isteyen kişiler araştırmalarını sürdürüyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

Bitcoin ne kadar? 16 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ile ilgili gelişmeler, kripto paralarda düşüşün derinleştiği son birkaç haftadır vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararını dün açıkladı. Bu açıklama sonrası Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

16 Haziran Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 381.622,48 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 381.622,30 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 4,01 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 22.065,48 , Bitcoin'in satış fiyatı 22.065,47 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 4,40 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.192,9500 , satış fiyatı ise 1.192,9400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

16 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 20.632,0703 TL, satış fiyatı 20.631,8973 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 13,39 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0598 Dolar, satış fiyatı ise 0,0598 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

16 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,0341 TL, satış fiyatı ise 1,0339 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 16 Haziran Perşembe günü yüzde 9,25 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,3357 Dolar, satış fiyatı ise 0,3356 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,8059 TL, satış fiyatı ise 5,8042 TL oldu.

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bitcoin Fed Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin
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