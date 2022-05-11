Bitcoin ne kadar, kaç TL? 11 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin'in ardından kripto para piyasalarında büyük düşüş devam ediyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları 11 Mayıs Çarşamba günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 11 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 477.753,99, Bitcoin satış fiyatı ise 477.753,83 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 11 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,35 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 31.168,71, Bitcoin'in satış fiyatı 31.168,70 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri, 11 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,74 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.353,7500 satış fiyatı ise 2.353,7400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 36.078,2800 TL, satış fiyatı 36.078,1267 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 11 Mayıs Çarşamba günü yüzde 01,92 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1075 Dolar, satış fiyatı ise 0,1074 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,6478, satış fiyatı ise 1,6462 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 11 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,98 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,5141Dolar, satış fiyatı ise 0,5140 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 7,8801 TL, satış fiyatı ise7,8786 TL oldu.

