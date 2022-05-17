Bitcoin ne kadar, kaç TL? 17 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin'in fiyatı, kripto para piyasasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen büyük deprem sonrası, 17 Mayıs Salı günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarında yaşanan büyük düşüş sebebiyle Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları merak konusu oldu. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 17 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının cevabına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 17 MAYIS 2022 SALI

17 Mayıs Salı günü Bitcoin alış fiyatı 473.042,23 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 473.042,08 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin değeri, 17 Mayıs Salı günü yüzde 0,03 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 30.323,22 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.323,21 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 17 Mayıs Salı günü yüzde 0,02 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.074,4100 dolar, satış fiyatı ise 2.074,4000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 17 MAYIS 2022 SALI

17 Mayıs Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 32.360,7960 TL, satış fiyatı 32.360,6400 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 17 Mayıs Salı günü yüzde 10,22 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0895 Dolar, satış fiyatı ise 0,0894 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 17 MAYIS 2022 SALI

17 Mayıs Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,3962, satış fiyatı ise 1,3946 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 17 Mayıs Salı günü yüzde 1,40 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4359 Dolar, satış fiyatı ise 0,4358 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 17 MAYIS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8000 TL, satış fiyatı ise 6,7985 TL oldu.

