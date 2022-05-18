Bitcoin ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin'in fiyatı, kripto para piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan büyük deprem sonrası, 18 Mayıs Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasaları günler sonra, nihayet yeşile dönmüştü. Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları merak konusu oldu. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 18 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının cevabına ulaşabilirsiniz.



BİTCOİN KAÇ TL? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

18 Mayıs Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı472.514,64 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 472.514,49 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 18 Mayıs Çarşamba günü yüzde 01,11 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 29.924,93 , Bitcoin'in satış fiyatı 29.924,92 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 18 Mayıs Çarşamba günü yüzde 1,62 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.040,2600 dolar, satış fiyatı ise 2.040,2500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

18 Mayıs Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 32.215,7054TL, satış fiyatı 32.215,5475 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 18 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,67 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0889 Dolar, satış fiyatı ise 0,0888 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

18 Mayıs Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,4037, satış fiyatı ise 1,4022 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 18 Mayıs Çarşamba günü yüzde 1,24 düştü. Ripple alış fiyatı 0,4303 Dolar, satış fiyatı ise 0,4302 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7944 TL, satış fiyatı ise 6,7929 TL oldu.

