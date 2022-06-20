Bitcoin ne kadar, kaç TL? 20 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi

Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasında sert kayıplar geçtiğimiz hafta devam etmişti. Hafta başında Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurmasının ardından kripto para piyasasında düşüş hız kazanmıştı. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ve ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

20 Haziran Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 344.298,03 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 344.297,86 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 7,34 yükseldi Bitcoin'in alış fiyatı 19.863,73, Bitcoin'in satış fiyatı 19.863,72 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 10,76 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.070,2400, satış fiyatı ise 1.070,2300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

20 Haziran Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 18.550,4699 TL, satış fiyatı 18.550,2966 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 11,04 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0581 Dolar, satış fiyatı ise 0,0580 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

20 Haziran Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,0062 TL, satış fiyatı ise 1,0060 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 4,09 arttı. Ripple alış fiyatı 0,3156 Dolar, satış fiyatı ise 0,3155 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4703 TL, satış fiyatı ise 5,4686 TL oldu.

