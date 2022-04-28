Bitcoin ne kadar, kaç TL? 28 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 28 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları da araştırılıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 28 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.
28 Nisan Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 584.384,26, Bitcoin satış fiyatı ise 584.384,11 TL oldu.
Bitcoin'in değeri, 28 Nisan Perşembe günü yüzde 2,59 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 39.365,73, Bitcoin'in satış fiyatı 39.365,72 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri, 28 Nisan Perşembe günü yüzde 1,70 değer yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 2.887,8700 2.887,8600 satış fiyatı ise 2.842,3500 Dolar oldu.
28 Nisan Perşembe Ethereum'un alış fiyatı 42.870,4302 TL, satış fiyatı 42.870,2817 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 28 Nisan Perşembe günü yüzde 0,86 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1392 satış fiyatı ise 0,1391Dolar oldu.
28 Nisan Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,0664, satış fiyatı ise 2,0649 oldu.
Ripple 28 Nisan Perşembe günü yüzde 0,40 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6495 Dolar, satış fiyatı ise 0,6494 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,6418 TL, satış fiyatı ise 9,6403 TL oldu.
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