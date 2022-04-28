Bitcoin ne kadar, kaç TL? 28 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 28 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları da araştırılıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 28 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE

28 Nisan Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 584.384,26, Bitcoin satış fiyatı ise 584.384,11 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 28 Nisan Perşembe günü yüzde 2,59 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 39.365,73, Bitcoin'in satış fiyatı 39.365,72 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri, 28 Nisan Perşembe günü yüzde 1,70 değer yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 2.887,8700 2.887,8600 satış fiyatı ise 2.842,3500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE

28 Nisan Perşembe Ethereum'un alış fiyatı 42.870,4302 TL, satış fiyatı 42.870,2817 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 28 Nisan Perşembe günü yüzde 0,86 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1392 satış fiyatı ise 0,1391Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE

28 Nisan Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,0664, satış fiyatı ise 2,0649 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 28 Nisan Perşembe günü yüzde 0,40 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6495 Dolar, satış fiyatı ise 0,6494 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,6418 TL, satış fiyatı ise 9,6403 TL oldu.

