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Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin'de son durum

09.05.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Cuma günü indiği 55,300 dolar düzeyinden yükselerek 59,400 doları da aştıktan sonra, 58,000 doların üzerinde tutundu.

Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin'de son durum

Kripto para piyasalarındaki volatilitede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kriptopara piyasalarının daha çok düzenleneme gerektirdiğini söyledi ve ABD Kongresi'nden bu konuda düzenleme çerçevesi oluşturulmasını istemesi de etkili oldu.

ABD Temsilciler meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sanal sunum yapan Gensler, kripto varlıkların işlem görmekte oldukları piyasalara ilişkin olarak SEC ya da diğer kardeş kuruluş olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu kapsamında düzenleyici bir çerçeve bulunmadığına dikkat çekti ve "Böyle bir düzenleme büyük bir güven oluşturabilir. Şu anda kripto piyasalarına ilişkin bir piyasa düzenleyici yok; ve bu nedenle de kazançların dolandırılması ya da manipüle edilmesine karşı hiç bir koruma yok" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta başında yaptığı bir açıklamada, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmişti.

TOPLAM PİYASA HACMİ 1 TRİLYON 93 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Son 24 saat içinde 57,600.32 ve 59,464.61 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.19 artışla 58,426.94 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 93 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 3,510.00 dolar ve 3,955.55 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.46 artışla 3,866.17 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.61 ve birimin piyasa hacmi de 447.63 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.03 artışla 633.81 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 4.13 ve piyasa hacmi de 97.24 milyar dolar düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 392.38 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

73 BİRİMİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarına gelen satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden altı birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9,651 kripto para biriminin işlem gördüğü 376 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 220 milyar dolar düzeyindeydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptıkları araştırmanın, Avrupalılar'ın yüzde 50'sinin dijital euro ile ilgilendiklerini ortaya koyduğunu söyledi; ancak, ECB'nin bu aşamada henüz dijital euro çıkarma konusunda karar vermediğini anımsattı.

Avrupa Üniversitesi Enestitüsü'nün (EUI) düzenlediği Birliğin Durumu forumunda konuşan Lagarde, dijital euronun çok daha kapsayıcı, aynı zamanda daha düşük maliyetli, hızlı ve işlevli olacağına inandığını vurguladı. Lagarde, bunlara karşılık, bu konuda bir karar vermeden önce aşılması gerekin birçok teknik sorunun da olduğunun altını çizdi.

Dijital euro ile ilgili kararın yalnızca bankaya "bırakılamayacak kadar önemli" olduğunu ve gizlilik gibi konular nedeniyle Avrupa hükümetlerinin karara dahil olması gerektiğine dikkat çeken ECB Başkanı, ayrıca ticari bankaların böyle bir dijital varlıkla ilgili endişelerini dile getirdiklerini de vurguladı.

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Kaynak: DHA

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