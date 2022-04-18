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Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Bitcoin yükselir mi?

18.04.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası güne kırmızı ile uyandı. Kripto para birimlerinde yaşanan hareketlilikten dolayı piyasadaki gelişmeler merakla takip ediliyor. Bu doğrultuda Bitcoin'de yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekti. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam eder mi? İşte Bitcoin hakkında merak edilenler!

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Bitcoin yükselir mi?

Bitcoin neden düştüğü araştırılmaya başlandı. Yakın bir zamanda 48 bin doların üzerini gören Bitcoin'de yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün nedeni binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi, düşer mi? İşte Bitcoin hakkında yaşanan son gelişmeler...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

38 bin 536 dolara gerileyen Bitcoin son 1 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Bitcoin son aylarda riskli varlıklara paralel olarak volatil seyrediyor. Bu sene Fed'in yüksek enflasyon nedeniyle faiz artışlarına başlamasıyla bitcoin 35-45 bin bant aralığında işlem görüyor.

Bitcoin riskten kaçışla bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. En büyük kripto para bitcoin bugün yüzde 4.2 düşerek 38 bin 580 dolara geriledi. Ether yüzde 4.7 düşerek 2.902 dolara indi.
CoinGecko verilerine göre küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4 düşüşle 1.9 trilyona geriledi. Bitcoin son aylarda riskli varlıklara paralel olarak volatil seyrediyor. Bu sene Fed'in yüksek enflasyon nedeniyle faiz artışlarına başlamasıyla bitcoin 35-45 bin bant aralığında işlem görüyor.

UZMAN YORUMLARI NE DİYOR?

22V Research analisti John Roque "Bitcoin'deki son düşüşe rağmen teknik göstergeler aşırı satım bölgesine yakın olmadığını gösteriyor. 30 bin dolar seviyesine inebileceği görüşümüzü sürdürüyoruz" yorumunu yaptı.

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