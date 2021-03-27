Bitexen nedir? İşte Bitexen yorumları

Türkiye'nin online varlık alım satım platformları arasında yer alan Bitexen sosyal medyada çok konuşuluyor. Aynı zaman da Exen Coin de üreten Bitexen'in yorumları ise kripto paralara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, sosyal medyada yer alan Bitexen yorumları...

BİTEXEN NEDİR?

Bitexen, İTÜ ARI Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından geliştirilmiş, bir online dijital varlık alım satım platformudur.

Mevcut yerel ve global dijital varlık alım satım platformları analiz edilerek, yenilikçi bir bakış açısıyla, dijital varlık yatırımcısının temel ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek global bir platform oluşturma amacı ile kurulan Bitexen, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı'dır.

BİTEXEN YORUMLARI

İşte sosyal medyada yer alan Bitexen yorumlar:

"Türk Kripto Para Borsası olan #Bitexen kendi coini olan #exen pay 1 saat içinde %775 yükselerek 1394 Tl oldu. Sistemlerde hata mı olduğu yoksa hacker saldırısı mı olduğu halen anlaşılabilmiş değil. An itibariyle Twitter Türkiye gündeminde ilk iki sırada"