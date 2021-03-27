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Bitexen nedir? İşte Bitexen yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 00:49 | Son Güncelleme

Son dönemlerde revaçta olan kripto paraların alım ve satımları, dijital varlık alım satım platformları üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada gündeme gelen Bitexen ise gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan Bitexen hakkında yapılan sosyal medya yorumları pek çok kişi tarafından inceleniyor. İşte, ayrıntılar...

Bitexen nedir? İşte Bitexen yorumları

Türkiye'nin online varlık alım satım platformları arasında yer alan Bitexen sosyal medyada çok konuşuluyor. Aynı zaman da Exen Coin de üreten Bitexen'in yorumları ise kripto paralara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, sosyal medyada yer alan Bitexen yorumları...

BİTEXEN NEDİR?

Bitexen, İTÜ ARI Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından geliştirilmiş, bir online dijital varlık alım satım platformudur.

Mevcut yerel ve global dijital varlık alım satım platformları analiz edilerek, yenilikçi bir bakış açısıyla, dijital varlık yatırımcısının temel ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek global bir platform oluşturma amacı ile kurulan Bitexen, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı'dır.

BİTEXEN YORUMLARI

İşte sosyal medyada yer alan Bitexen yorumlar:

"Türk Kripto Para Borsası olan #Bitexen kendi coini olan #exen pay 1 saat içinde %775 yükselerek 1394 Tl oldu. Sistemlerde hata mı olduğu yoksa hacker saldırısı mı olduğu halen anlaşılabilmiş değil. An itibariyle Twitter Türkiye gündeminde ilk iki sırada"

"Kripto para olayını herkes çözüp zengin olmuş da bir ben anlayamamışım gibi hissediyorum. #Bitexen"

"#exencoin yüzümüzü güldürdü #bitexen çok güvenilir bir uygulama. Bundan sonra bütün işlemlerimi burdan yapacağım"

bitexen çok güvnilir gerçekten işlemlerimi rahatlıkla yapıyorum. Çok memnunum"

"Çok yüksek komisyon oranları yüzünden Kurtulmaya çalıştığım market #bitexen"

"#bitexen'de çok az Coin var biraz coinleri çoğalmalı"

"#bitexen Vibe coin sıralamadan çıkarılma kararı alınmış cüzdanımdan da çıkarılmış. Hanı mayıs 10 da herkesin parası verilecekti ?"

"#Bitexen, #EXEN Coin için iki yılı aşkın süredir yürüttüğü imha işlemlerine bir yenisini ekledi. Ethereum blockchaininde yer alan bilgilere göre Bitexen, bu ay 149.710,40 adet EXEN Coin yaktı. Bitexen, Ocak 2019’dan bu yana toplamda 1.422.748,33 tane EXEN Coin yaktı."

"Sakın sakın sakın. Kesinlikle dikkatli olun. Benim 100 dolarım heba oldu. #bitexen"

"#bitexen şu mobil uygulamadaki sıkıntıyı çözseniz artık alsat menülelerini girince uygulamadan atıyor."


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