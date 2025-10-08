FİNANS

Biyoetanol üreticilerinden 'harmanlama oranı' talebi

Dünyanın pek çok ülkesinde karbon salımını azaltmak, yüksek miktarda akaryakıt ithalatının önüne geçmek, tarım üretimini desteklemek gibi nedenlerle benzinle karıştırılan biyoetanol, Türkiye’de yüzde 2 oranında harmanlanıyor. Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, biyoetanolün akaryakıt ithalatının engellenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Cansu Akalp

Dünyanın pek çok ülkesinde yakıt katkısı olarak benzinle harmanlanan biyoetanol, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı ve tarım ürünlerinin atıklarından üretiliyor. Yüksek oktan değeri nedeniyle daha verimli yanan biyoetanol, benzine karıştırıldığında karbon salımını azaltarak, insan sağlığına zararlı NoX gazlarının açığa çıkmasını engelliyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde benzin türevlerine yüzde 5 ila yüzde 10 oranında karıştırılan biyoetanol, Türkiye’de yüzde 2 oranında benzinle harmanlanıyor.

Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, biyoetanol harmanlama oranlarının AB üyesi ülkelerde olduğu gibi en az yüzde 5’e çıkarılması gerektiğini belirterek, biyoetanolün sağlayacağı faydaları açıkladı.

"PETROL İTHALATINI AZALTIYOR, TARIM ÜRETİMİNİ VE İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR"

Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, “Tarımsal kökenli olan biyoetanol ülkemizde ağırlıkla mısırdan ve şeker pancarından üretiliyor. Çiftçilerimizin emeğiyle hasat edilen mısır ve şeker pancarı, biyoetanole dönüştürülerek benzinle karıştırılıyor. Yıllık ortalama 150 bin metreküplük benzin tüketimini ikame eden biyoetanol ile 125 milyon dolarlık petrol ithalatı engellenebiliyor. Ayrıca tarım üretimini destekleyerek istihdama katkı sağlayan biyoetanol dönüşümünde açığa çıkan yan ürünler, besin değeri yüksek DDGS hayvan yemi üretiminde kullanılıyor. Süt ve besi hayvanlarının verim artışında büyük önem taşıyan DDGS yeminde dışa bağımlılık, biyoetanol endüstrisinin sağladığı ham maddeyle engelleniyor. Biyoetanol üreticileri olarak biyoetanol harmanlama oranlarının AB üyesi ülkelerde olduğu gibi, en az yüzde 5’e çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN HER YERİNDE BİYOETANOL KULLANILIYOR"

Biyoetanolün dünya çapında yaygın olarak kullanıldığının altını çizen Aydınoğlu, “Biyoetanolün benzinle karıştırılması ve genel olarak bakıldığında biyoyakıtların kullanımı yeni bir olgu değil. Enerjide dışa bağımlı pek çok ülke, yerli üretimle ithalatın önüne geçebilmek, tarım üretimini desteklemek ve karbon salımını azaltmak gibi nedenlerle belirli oranlarda biyoetanolün benzine karıştırılmasını destekliyor. Bu oran Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişirken, ABD’nin mısır üreten eyaletlerinde yüzde 20’ye, dünyanın en büyük biyoetanol üreticilerinden Brezilya’da ise yüzde 27’ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oktan değeri nedeniyle daha verimli yanan biyoetanol yalnızca karbon salımı ve NoX değerlerini düşürmekle kalmıyor, performans artışı da sağlıyor” şeklinde konuştu.

