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BKM: İnternetten kartlı ödeme yüzde 82 artışla 35 milyar lira

16.06.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten kartlı ödemeler Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 82 büyüyerek 35 milyar liraya ulaştı. İnternetten kartlarla yapılan ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29'u geçti.

BKM: İnternetten kartlı ödeme yüzde 82 artışla 35 milyar lira

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, Türkiye’de kredi kartı sayısı Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 11 artışla 79 milyon adete çıkarken, aynı dönemde banka kartı sayısı yüzde 3.0 artışla 141.5 milyon adete ve ön ödemeli kartlar da yüzde 43 artışla 48.8 milyon adete yükseldi.

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 51 artarak 115 milyar liraya yükseldi.

BKM’den yapılan açıklamaya göre, kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020’nin mayıs ayında pandeminin yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu.

ÖN ÖDEMELİ KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELER YÜZDE 330 YÜKSELDİ

Mayıs ayında ödemelerin 94,3 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 19,.1 milyar lirasında banka kartları, 1.6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Bu dönemde kredi kartı ile ödemeler yüzde 49, banka kartı ile ödemeler yüzde 52 ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemeler yüzde 330 yükseldi.

Buna göre, internetten kartlı ödeme tutarı Mayıs’ta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 35 milyar liraya yaklaştı. Geçen yıl Mayıs ayında yüzde 25.2 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da yüzde 29’un üzerine yükseldi.

BKM açıklamasına göre, son yıllarda önemi hızla artan ve ticari hayatta çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor.

Buna göre, iş yeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi Mayıs ayı itibarıyla 7.1 milyona ulaştı. Mayıs ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27.9 milyar liraya yükseldi.

Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 30’a ulaştı ve her 3 lira kredi kartı ödemesinin bir lirası ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

Kaynak: AA

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