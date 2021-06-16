BKM: İnternetten kartlı ödeme yüzde 82 artışla 35 milyar lira

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, Türkiye’de kredi kartı sayısı Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 11 artışla 79 milyon adete çıkarken, aynı dönemde banka kartı sayısı yüzde 3.0 artışla 141.5 milyon adete ve ön ödemeli kartlar da yüzde 43 artışla 48.8 milyon adete yükseldi.

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 51 artarak 115 milyar liraya yükseldi.

BKM’den yapılan açıklamaya göre, kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020’nin mayıs ayında pandeminin yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu.

ÖN ÖDEMELİ KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELER YÜZDE 330 YÜKSELDİ

Mayıs ayında ödemelerin 94,3 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 19,.1 milyar lirasında banka kartları, 1.6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Bu dönemde kredi kartı ile ödemeler yüzde 49, banka kartı ile ödemeler yüzde 52 ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemeler yüzde 330 yükseldi.