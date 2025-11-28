Black Friday indirim çılgınlığı! İzmir'deki AVM'de kuyruk oluştu

Black Friday indirimlerinin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin birçok kentindeki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, indirimli ürünlerden yararlanmak için kapıların açılmasını bekledi.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Özellikle teknoloji ve giyim mağazalarının önünde metrelerce uzayan sıralar dikkat çekerken, bazı noktalarda güvenlik görevlileri düzeni sağlamakta zorlandı.

Vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle fırsat kolladıklarını dile getirerek indirim günlerini değerlendirmek istediklerini söyledi.

GÜN BOYU DEVAM EDİYOR

Mağaza yöneticileri ise yoğunluğun gün boyu devam edeceğini belirtiyor.

İZMİR'DEKİ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Öte yandan İzmir'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. "İzmir’de Çevirme" hesabının paylaştığı görüntüde, bir AVM'de vatandaşların mağaza önünbde metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.