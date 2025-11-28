FİNANS

Black Friday indirim çılgınlığı! İzmir'deki AVM'de kuyruk oluştu

Devrim Karadağ

Kasım indirimleri devam ederken bugün ise 'Black Friday' çılgınlığı yaşanyor. Birçok marka ve üründe indirim yapılırken; kampanyaları duyan AVM'lere koştu. İzmir'de kaydedilen bir görüntü ise dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önlerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar mağaza kapılarının açılmasını beklerken, uzun kuyruklar sosyal medyada gündem oldu.

Black Friday indirimlerinin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin birçok kentindeki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, indirimli ürünlerden yararlanmak için kapıların açılmasını bekledi.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Özellikle teknoloji ve giyim mağazalarının önünde metrelerce uzayan sıralar dikkat çekerken, bazı noktalarda güvenlik görevlileri düzeni sağlamakta zorlandı.

Black Friday indirim çılgınlığı! İzmir deki AVM de kuyruk oluştu 1

Vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle fırsat kolladıklarını dile getirerek indirim günlerini değerlendirmek istediklerini söyledi.

GÜN BOYU DEVAM EDİYOR

Mağaza yöneticileri ise yoğunluğun gün boyu devam edeceğini belirtiyor.

İZMİR'DEKİ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Öte yandan İzmir'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. "İzmir’de Çevirme" hesabının paylaştığı görüntüde, bir AVM'de vatandaşların mağaza önünbde metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

Black Friday indirim çılgınlığı! İzmir deki AVM de kuyruk oluştu 2

