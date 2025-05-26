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Bodrum'da lahmacundan sonra şimdi de o fiyatlar gündem oldu! 9 bin TL'yi bulan var

Yaz aylarına girerken tatil planları da başladı. Tatil planlarıyla beraber de hem tatil bölgelerindeki fiyatlar hem de bütçeye uygun konaklama seçenekleri araştırılıyor. Özellikle yaz aylarının popüler destinasyonlarından olan Bodrum, her yıl lahmacun fiyatlarıyla sık sık gündem oluyordu. Son lahmacun fiyatına dair dudak uçuklatan rakamların konuşulmasının ardından bu kez de Bodrum beach fiyatlarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bodrum'da lahmacundan sonra şimdi de o fiyatlar gündem oldu! 9 bin TL'yi bulan var
Hande Dağ

Yaz aylarına adım adım yaklaşılırken tatil konusu da tüm vatandaşların gündeminde yerini almaya başladı. Ancak tatil planları yapılmadan önce bütçeye uygun seçenekler araştırılıyor. Özellikle yaz sezonunun popüler noktalarından olan Bodrum, her sene yüksek fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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LAHMACUNDAN SONRA BU KEZ DE BEACH FİYATLARI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum, her yıl olduğu gibi yine dudak uçuklatan lahmacun fiyatıyla gündeme gelmişti. Şaşırtan fiyatlarıyla çok konuşulan Bodrum, bu defa da beach fiyatlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Populicc adlı sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide Bodrum'daki beach clubların popüler olanlarının fiyatları yer aldı.

Bodrum'daki popüler mekanlara gitmek isteyenlerin yine oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşacağı görüldü.

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İŞTE MEKANLARDAKİ RAKAMLAR

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerdeki popüler beachlerin minimum harcama bedelleri belirtildi. Buna göre; bazı mekanlarda 3500 TL'den başlayıp 9000 TL'ye varan rakamlar olması dikkat çekti. Kimi mekanlar için 100 euro minimum harcama bedeli yazarken bazılarında 120 eurodan 160 euroya kadar değişen giriş ücretleri olduğu aktarıldı. Bazısında ise 75 euro giriş ücreti ve 150 euro minimum harcama bedeli gibi toplam 225 euroluk rakamlar olduğu gösterildi.

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Söz konusu rakamlara, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum fiyat
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