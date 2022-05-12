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Bodrum yabancı turistte 2019'u aşarak 1,5 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

12.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl hava ve deniz yoluyla gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 2019'u aşacağını belirterek, "O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Bodrum yabancı turistte 2019'u aşarak 1,5 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Aras, Bodrum'un turizm sezonundan beklentilerine ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Kovid-19 nedeniyle son 2 yıldır turizmde yaşanan kayıplardan bahseden Aras, bu süreçte Bodrum'un nüfusunun neredeyse üçe katlandığını, yazlıkçıların tüm yılı burada geçirdiğini söyledi.

Aras, yabancı turist açısından tüm dünyada olduğu gibi Bodrum'da da ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatarak 2022 itibarıyla birçok yerde kısıtlamaların kaldırıldığını, hayatın normale dönmeye başladığını anlattı.

Bu yıl bütün turizm destinasyonlarının toparlanma dönemine girdiğini, Bodrum'un da 2022'ye iyi bir başlangıç yaptığını dile getiren Aras, küresel salgın öncesi 2019'da kente hava ve deniz yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısının 1,3 milyon civarında olduğunu anımsattı. Aras, geçen yıl bu sayının 530 bin civarında gerçekleştiğini ifade ederek bu yıl kayıpları telafi etmeye başladıklarını bildirdi.

"2019'U AŞACAĞIZ VE BODRUM'U AKDENİZ'İN LİDER DESTİNASYONU YAPACAĞIZ"

Ahmet Aras, yılın ilk 4 ayında hava yoluyla kente gelen yabancı sayısının 2019 ile hemen hemen aynı olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela sezona girmememize rağmen tek gün için 15 bin rakamına ulaştık. Bu çok güzel bir rakam. Son 2 yıldır gelmeyen cruise gemileri bu yıl 150'ye ulaşacak. Bu gemilerin 206 bin turist getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yunan adalarından feribotlar seferlerimiz de başladı. Direkt uçuşlar artıyor ve hava yoluna ciddi talep var. Oradan da 350 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Yani deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı 2019'u geçecek. O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz."

Aras, bu yıl için planlanan 150 kruvaziyer gemisinin 5 tanesinin geldiğini, geçen yıl hiç yok denilebilecek bir alandan 206 bin ziyaretçi geleceğini kaydederek, bu turistlerin ekonomiye katkısında bahsetti.

Bodrum'un benzer destinasyonlardan farkını bir kez daha ortaya koyacağını ifade eden Aras, "Birçok turizm bölgesi 2019 rakamlarını 2023'te yakalamayı hedeflerken biz bir yıl erkenden geçeceğimizi düşünüyoruz. Bodrum'u Akdeniz'in lider turizm destinasyonu yapacağız." diye konuştu.

"ALMANYA, İSRAİL VE İNGİLTERE PAZARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

Bodrum Belediye Başkanı Aras, geçen yıl kentte ağırlanan 530 bin yabancı turistten neredeyse yarısının Ukrayna ve Rusya vatandaşı olduğunu anımsatarak, savaş nedeniyle bu ülkelerde kayıp yaşanabileceğini bildirdi.

Aras, "Ancak diğer ülkelere ve pazarlara baktığımız fevkalade ilgi artışı görüyoruz. Özellikle İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden ön veriler kapsamında çok ciddi artışlar bekliyoruz. Yani geçen yılki ana pazarlarımızda yaşanacak kayıpları çok rahat kapatabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim." dedi.

"35 ÜLKEDEN YAPILAN DİREKT UÇUŞLARA YENİLERİ EKLENECEK"

Ahmet Aras, halihazırda Bodrum'a 35 ülke ve 86 noktadan direkt uçuş bulunduğunu belirterek, 49 farklı hava yolu şirketinin buraya yolcu taşıdığını söyledi. Uçuşlara çok ciddi bir talep bulunduğunu vurgulayan Aras, Hollanda'dan İngiltere'ye, Almanya'dan İspanya'ya kadar direkt uçuşla ilçeye gelinebildiğini anlattı.

Aras, "Bir turizm merkezine veya bu iddiada olan destinasyona direkt uçuş olması gerekiyor. Bodrum da bu konuda çok güzel gelişmelere sahne oluyor. Bu yıl yaz sonuna kadar Arnavutluk, Kuveyt, Katar, Dubai ve Rusya'dan yeni direkt uçuşlar başlayacak. Bizzat THY Rusya'ya uçacak." yorumunu yaptı.

Bodrum'da turizmi 12 aya yaymak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğinde önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Aras, doğa turizmi ile ilgili çok ciddi faaliyetler yürütüldüğünü, tarihle ilgili birçok ören yerinde kazıların sürdüğünü, Halikarnassos Surları'nın gün yüzüne çıkarıldığını anlattı.

Aras, kentte turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi; doğa, kış ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan çalışmalardan bahsetti.

“YABANCI YATIRIMCILARIN GAYRİMENKUL VE TURİZME İLGİSİ YÜKSEK"

Bodrum Belediye Başkanı Aras, göreve geldiklerinden bu yana 3 yılda 1,1 milyar liralık altyapı yatırımı yaptıklarını, bu konudaki sorunları çözme noktasında kararlı olduklarını vurguladı ve ilçedeki özel yatırımlardan bahsederek dünyaca ünlü bir zincir otel markasının yakın zamanda Bodrum'a gireceğini söyledi.

Aras, yurt dışında yabancı yatırımcılarla zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bodrum'u da ziyaret eden önemli yatırımcılar var. Mesela kısa süre önce Fransa'da MIPIM fuarına katıldım. Orada standımız olmamasına rağmen Bodrum'a ilgi çok yüksekti. Avrupa'dan ve dünyadan büyük yatırımcılar katıldı. Hepsi bize Bodrum'da şu anda gayrimenkul konusunda neler yapılabileceğini sordu.

Kentimize yönelik yatırımcıların ilgisi en çok gayrimenkul, turizm ve marina alanlarındaydı. Bu kadar yüksek ilginin sebebi nedir? Bodrum dünyada şu anda yatırımın geri dönüşü açısından en önemli destinasyonlardan. Ancak biz onlara Bodrum'da çevreye saygılı yatırımlar istediğimizi söyledik. 'Buraya sadece rant amacıyla gelmeyin' dedik. Çünkü Bodrum tarihiyle, doğasıyla, sakinleriyle dünya mirası bir yer."

“İMARA AYKIRI YAPILAŞMAYA İZİN YOK"

Aras, Bodrum'un imar konusunda zaman zaman olumsuz konularla gündeme gelebildiğini ifade ederek, "Ancak biz göreve geldiğimizden bu yana yeni bir imar planı yapmadık. Daha önce imara açılmış ancak talep görmeyen yerler Kovid-19 ve artan cazibeyle ilgi görmeye başladı. Bu nedenle yapılaşma arttı. Yeni imar planı yapmadık." diye konuştu.

Bodrum'un halihazırda sadece yüzde 15'inin imara açık olduğunu kaydeden Aras, imara aykırı yapılaşmaya kesinlikle izin vermediklerini, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürekli koordinasyon içerisinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.


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