Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama geldi: Satış değil dnaışmanlık!

Boğaz köprülerinin satılacağı iddiası bir anda gündem yaratmıştı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar satılıyor" iddiaları sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada "İddialara konu işlem bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar satılıyor” iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Boğaz köprüleri satılıyor mu?" sorusuna yanıt verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur.

Doğrusu; otoyol ve köprülerin “satışı” hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.

1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.

"SATIŞ DEĞİL, DANIŞMANLIK HİZMETİ"

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.

Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.

Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan "satış", "vatandaşa yük", "peşkeş" gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir."

Anahtar Kelimeler:
boğaz köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fsm köprüsü
